Неожиданный, но роскошный цвет волос стал хитом лета

Когда еще красить волосы в светлый цвет, как не летом, когда под действием солнечных лучей они сами по себе становятся светлее. Но в этом сезоне тренд на осветление получил необычное направление – на платформе Pinterest аж на 843% чаще стали искать картинки холодного блонда.

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Что это такое, как достичь нужного эффекта и как поддержать желаемый цвет, рассказало издание New Beauty. Оно обратилось за советом к профессиональным стилистам-парикмахерам и колористам, которые знают все секреты эффектного затонированного в холодный оттенок блонда.

Холодный блонд – это пепельные полутона, которые создают натуральный белокурый оттенок без рыжего подтона. Забудьте о солнечном и золотистом, такие волосы должны напоминать о севере и снегах. Благодаря разнообразию оттенков такое окрашивание могут стать хорошим вариантом практически для любого тона кожи. Секрет в том, чтобы правильно смешать цвета.

Что такое холодный блонд?

Оттенки – это ключевая особенность холодного блонда и элемент, который делает его уникальным в море светлых цветов волос. Вместо цветов меда, пшеницы или шампанского, холодный блонд предлагает приглушенные тона, такие как пепельный, перламутровый, ледяной и бежевый. Желтый и оранжевый пигменты при этом нейтрализуются. Правильно сбалансированный холодный блонд не содержит ярких тонов и имеет сдержанный вид.

Как получить холодный блонд в салоне

Ориентируйтесь на свой цветотип и оттенок собственной кожи. Лучше всего холодный блонд подойдет обладателям аналогичной по цветовой температуре внешности. Впрочем, он будет отлично смотреться и на обладателях теплого цветотипа, если правильно сбалансировать оттенок.

Людям с нейтральным типом внешности следует придерживаться пепельного или ледяного цвета и избегать любых теплых, желтых или медных тонов. Для более теплой кожи лучше выбирать окрашивание с переходом от более темного тона у корней – это создаст глубину. Балаяж с более темными корнями поможет сделать цвет более объемным и придаст ему естественный вид. К тому же не стоит сильно осветлять пряди, а лучше стараться сохранить цвет как можно более близким к естественному, придавая ему только нужное тонирование.

Как ухаживать за холодным блондом

В отличие от теплых вариантов осветления, холодный блонд требует тщательного ухода. Ведь со временем пигмент вымывается и осветленные волосы становятся желтыми. Для нейтрализации этой желтизны понадобится фиолетовый шампунь. А еженедельное глубокое кондиционирование поможет предотвратить сухость, которую вызывает процесс окрашивания.

И постарайтесь свести к минимуму частоту мытья. Если очищать волосы слишком часто, они станут еще суше, тон вымоется быстрее и шевелюра не будет достаточно блестящей. Если же вы используете горячие инструменты для ежедневной укладки волос, обязательно приобретите средства для термозащиты, чтобы как можно дольше сохранять цвет свежим и ярким.

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