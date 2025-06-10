Какие цвета волос мгновенно сделают вас моложе: подборка

Седина в волосах, даже ранняя, сразу добавляет внешнему виду несколько лет. Кому-то это даже нравится и мы можем таких людей только поддержать в их выборе. Но правда в том, что не все готовы принимать такие возрастные изменения.

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Но какой цвет выбрать, чтобы он омолаживал образ в целом? Например, не создавал лишнего контраста, который тоже добавляет лет. Об этом рассказало издание New Beauty.

По мнению его экспертов, одна из лучших техник, чтобы визуально немножко уменьшить свой возраст, – это мелирование. С правильной техникой выполнения вы можете мгновенно придать шевелюре более свежий вид. Кроме трансформационной привлекательности, мелирование также требует мало ухода и менее вредно.

Кроме того, когда вы выбираете цвет волос, чтобы выглядеть моложе, всегда лучше придерживаться натуральных оттенков. Платиновые блонды и вишневые красные цвета красивы, но требуют гораздо больше ухода. И вот какие пять оттенков и техник окрашивания точно станут универсальным выбором для разных типов внешности.

Микроблондирование

Когда вы красите свои волосы в светлый цвет, не делайте все пряди одинаковыми. Придайте отдельным пучкам волос более светлый цвет. Это создаст впечатление дополнительного света в шевелюре и сделает ее более объемной и подвижной на вид. Микроблондирование всегда кажется интересным и свежим.

Балаяж, обрамляющий лицо

Балаяж – это техника подсвечивания прядей, которая идеально подходит для обновления вашего вида. Особенно хорошо она работает, когда более светлые пряди расположены вокруг лица. Они освежают вид в целом и акцентируют внимание на лучших чертах, таких как глаза, скулы и линия челюсти.

Теплые каштановые оттенки

Если у вас от природы темные волосы, возьмите свой естественный оттенок и сделайте его немножечко теплее. Это сделает образ более мягким и наполненным светом, что присуще молодому возрасту.

Карамельные оттенки

Любые карамельные оттенки – от светлых до насыщенно каштановых – придают шевелюре более молодой и наполненный силой вид. Они вполне универсальны и особенно хорошо подходят для придания свежего вида натуральным кудрям.

Оттенки корицы

Так же работают и более холодные коричневые тона. Они хорошо работают и на светлых, и на каштановых волосах. Добавьте нотку корицы в свою шевелюру и благодаря мягким золотистым тонам она уберет с вашего лица несколько лишних лет.

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