Неотделимая часть осеннего гардероба: названа самая универсальная обувь сезона, которая есть даже у первой леди

Осень уже вот-вот на носу, а упоминание о предстоящей дождливой погоде заставляет задумываться о выборе удобной закрытой обуви. Лучшими для этого сезона будут лоферы, которые по своему весу не слишком тяжелые, легко обуваются, выдерживают любые погодные условия (кроме снега, конечно же) и считаются универсальными благодаря умению вписаться в любой образ.

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Более того, именно лоферы периодически предпочитает первая леди Украины Елена Зеленская. Она часто обует эту обувь, чтобы показать комфорт и разбавить свой привычный деловой стиль. Как отмечает Vogue, лоферы десятилетиями считают неотъемлемой частью осеннего гардероба, но они настолько удобны, что без проблем впишутся даже в летние образы в солнечную погоду.

Их универсальность заключается в том, что эта обувь прекрасно сочетается с платьями, юбками, классическими брюками, джинсами и шортами. Елена Зеленская это доказала, надевая лоферы с деловым костюмом, черными джинсами и длинными цветными носками.

"Мы часто видим Елену в лоферах. Это действительно трендовая модель, которая не теряет своих позиций несколько сезонов подряд и уже стала классикой", – отмечала ранее OBOZ.UA эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тана Кристина Алексийчук.

Мировые модные показы также демонстрировали стильные образы с лоферами в своих не только осенних, но и летних коллекциях. Среди них были бренды Vivienne Westwood, Gucci, Proenza Schouler.

Ранее OBOZ.UA писал, какая обувь будет в тренде нынешней осенью. Многим известно, что это сезон, когда все вокруг становится мрачным, поэтому интересная трендовая обувь может стать способом хоть немного поднять настроение.

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