Самая модная женская обувь осени 2024 года: что будет в тренде. Фото

Осень уже вот-вот постучатся в окно, поэтому самое время подумать, какую обувь вы будете носить в дождливую (или в солнечную) погоду. Многим известно, что это сезон, когда все вокруг становится мрачным, поэтому интересная трендовая обувь может стать способом хоть немного поднять настроение.

Осень 2024 – идеальное время для обновления своего гардероба, если в нем еще осталось несколько пар с прошлых годов. Поэтому Who What Where UK собрал 6 разных трендов этого сезона, среди которых каждый найдет своего фаворита.

1. Байкерские ботинки

Эмили Ратаковский посреди лета показала, что будет модным осенью. Она прогулялась в образе, состоявшем из спортивного костюма и байкерских ботинок до колена.

2. Коричневые ботинки

Черный – вечная классика, когда вопрос стоит о выборе осенней и зимней обуви, но пришло время экспериментировать. Из-за того, что с прошлого года шоколадный цвет стал трендовым, он остается актуальным по сей день.

3. Змеиный принт

Животный принт, наверное, никогда не выйдет из моды, однако в этом сезоне лидерские позиции будет занимать змеиная текстура.

4. Замшевые ботинки

Многие модницы не любят замшевую обувь из-за отсутствия водостойкости. Но, как мы знаем, осенью не всегда на дорогах лужи и идет дождь, поэтому иногда можно продефилировать по улице в супермодных замшевых ботинках.

5. Бордовые ботинки

Бордовый – следующий за коричневым в списке трендовых цветов. В 2024 году стили Old Money и Mob Wife популярны как никогда, а этот оттенок красного – их отличительная черта.

6. Остроносые ботинки

Этот тренд возвращается из года в год и не теряет своей актуальности. Остроносые ботинки, пожалуй, никогда не выходили из моды, но это и так понятно, ведь они визуально удлиняют ногу, поэтому пользуются спросом у модниц.

