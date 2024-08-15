Самая модная женская обувь осени 2024 года: что будет в тренде. Фото
Осень уже вот-вот постучатся в окно, поэтому самое время подумать, какую обувь вы будете носить в дождливую (или в солнечную) погоду. Многим известно, что это сезон, когда все вокруг становится мрачным, поэтому интересная трендовая обувь может стать способом хоть немного поднять настроение.
Осень 2024 – идеальное время для обновления своего гардероба, если в нем еще осталось несколько пар с прошлых годов. Поэтому Who What Where UK собрал 6 разных трендов этого сезона, среди которых каждый найдет своего фаворита.
1. Байкерские ботинки
Эмили Ратаковский посреди лета показала, что будет модным осенью. Она прогулялась в образе, состоявшем из спортивного костюма и байкерских ботинок до колена.
2. Коричневые ботинки
Черный – вечная классика, когда вопрос стоит о выборе осенней и зимней обуви, но пришло время экспериментировать. Из-за того, что с прошлого года шоколадный цвет стал трендовым, он остается актуальным по сей день.
3. Змеиный принт
Животный принт, наверное, никогда не выйдет из моды, однако в этом сезоне лидерские позиции будет занимать змеиная текстура.
4. Замшевые ботинки
Многие модницы не любят замшевую обувь из-за отсутствия водостойкости. Но, как мы знаем, осенью не всегда на дорогах лужи и идет дождь, поэтому иногда можно продефилировать по улице в супермодных замшевых ботинках.
5. Бордовые ботинки
Бордовый – следующий за коричневым в списке трендовых цветов. В 2024 году стили Old Money и Mob Wife популярны как никогда, а этот оттенок красного – их отличительная черта.
6. Остроносые ботинки
Этот тренд возвращается из года в год и не теряет своей актуальности. Остроносые ботинки, пожалуй, никогда не выходили из моды, но это и так понятно, ведь они визуально удлиняют ногу, поэтому пользуются спросом у модниц.
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