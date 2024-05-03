Почему Елена Зеленская носит обувь в мужском стиле и как выглядят ее любимые туфли. Фото

В последнее время первую леди Украины Елену Зеленскую, которая для многих является образцом элегантности и стиля, можно было увидеть в обуви похожего фасона. Общественная деятельница предпочитала массивные пары с простым дизайном, которые сочетала со своими деловыми образами.

Кристина Алексийчук, эксперт по стилю и лектор Академии стиля и дизайна Андре Тан, рассказала OBOZ.UA, что может символизировать выбор Елены Зеленской, которая обычно носит классическую и элегантную обувь.

Модный эксперт обратила внимание, что в своем выборе одежды Елена Зеленская руководствуется не только эстетическими критериями, но также комфортом и качеством материалов.

"В весеннем сезоне мы часто видим Елену в лоферах. Это действительно трендовая модель, которая не теряет своих позиций несколько сезонов подряд и уже стала классикой. Также женщина выбирает туфли в мужском стиле (дерби) для своих образов. Этот вид обуви свидетельствует о серьезности намерений и придает элегантности. Транслируется не только хороший вкус первой леди, но и ее сила и решительность", – объяснила Кристина Алексийчук.

Стилистка предположила и другое значение подобного выбора в гардеробе первой леди, а именно – борьбу за гендерное равенство.

"Обувь в мужском стиле также отражает движение современной моды к гендерному равенству и разрушает стереотипы о женской и мужской одежде. Таким образом, Елена Зеленская поддерживает прогрессивные тенденции общества и выбирает удобство для себя", – сказала эксперт по стилю.

Подобные пары, как отметила стилистка, можно увидеть в коллекциях многих именитых брендов: Prada, Miu Miu, Victoria Beckham, The Row. По мнению Кристины Алексийчук, лоферы и дерби будут актуальны еще и осенью 2024 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка раскрыла секреты образов Зеленской, помогающих ей привлекать внимание всего мира.

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