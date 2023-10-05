Елена Зеленская вышла в свет в самой удобной обуви столетия. 5 модных способов носить лоферы

4 октября первая леди Украины Елена Зеленская посетила Киевскую областную детскую больницу и функционирующую в ней "Школу супергероев". Для своего визита она выбрала темно-синий брючный костюм и самую удобную обувь века – лоферы.

Об этом сообщает официальный Telegram канал Елены Зеленской. Лоферы в черном цвете – не просто классика, а сейчас модный тренд, к которому первая леди уверенно присоединилась.

Такая обувь появилась в начале прошлого века, однако популярность приобрела только в 50-х годах: в то время дом Gucci положил начало моде на обувь с плоской подошвой. С тех пор лоферы уже успели стать атрибутом базового гардероба и до сих пор не выходят из трендов. Без них невозможно представить осенний сезон.

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Вы уже могли увидеть лоферы на многих модных инфлюэнсерках, таких как Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Белла Хадид и других. Они сочетают трендовую пару с чем-либо: однотонными футболками, обычными джинсами, короткими юбками и длинными пальто. OBOZREVATEL собрал 5 способов, как стилизовать лоферы в своих образах.

С оверсайз пиджаком и короткой юбкой

Лоферы отлично подходят к пиджакам и блейзерам. Выберите оверсайз фасон и добавьте короткую юбку, чтобы подчеркнуть ноги. Лоферы гармонично впишутся в образ, добавив баланс между грубым верхом и хрупким низом. Это смелый, но стильный образ. Можно также добавить белые гетры или носки и поиграть с цветом обуви, чтобы ваш аутфит стал еще интереснее.

С любимыми джинсами

Еще один элемент гардероба с которыми лоферы точно подружатся – это джинсы. У каждой наверняка есть любимая пара денима, которую ни на что не променяешь. Так что если не хочется предавать джинсы, то не бойтесь, лоферы прекрасно впишутся в образ. К нему можно добавить блейзер с акцентом на талии, чтобы подчеркнуть фигуру и аксессуары.

С платьями миди и макси

Романтические образы с длинными платьями этой осенью как никогда в моде. Лоферы помогут добавить грубости и смелости таким аутфитам, став альтернативой сапожкам на каблуке. Чтобы разнообразить образ, можно добавить капроновые носки с интересными деталями.

С байкерской курткой

Кожаные лоферы и куртка такого же материала отлично дополнят друг друга. Вариации низа может быть множество – юбка мини, джинсы, штаны палаццо. Сочетание этих элементов гардероба создаст дерзкий образ. Чтобы подчеркнуть настроение аутфита, можно добавить трендовые солнечные очки.

С классическим черно-белым сочетанием

Лоферы и классические черные и белые цвета – тотал метч, идеальная пара. Хотя цветовая гамма таких образов решена, дать волю фантазии можно в подборе самого образа. Можно носить лоферы с черными костюмами и классическими белыми рубашками, твидовыми жакетами и юбками. Акцентами образа станут аксессуары, например сумки, очки, украшения. Если черно-белая гамма для вас это скучно, попробуйте добавить серый или бежевый цвет.

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