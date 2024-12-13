Недооцененный цвет маникюра назвали одним из лучших выборов этой зимы

На фоне безумной популярности цветов бургунди и молочного шоколада сливовый маникюр долго оставался недооцененным. Фиолетовый лак для ногтей с красным подтоном выглядит элегантно и одновременно празднично.

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Редакторы сайта Harpers bazaar рассказали, что непопулярный цвет подходит к разным образам – вечерним, повседневным или деловым. Сливовый оттенок также часто ассоциируют с зимой, и не зря.

Например, в китайской культуре слива является символом холодного времени года из-за умения этого дерева противостоять морозам.

Актуальных дизайнов маникюра со сливовым цветом множество – от вариантов с блестками и стразами до матового финиша, темных или ярких оттенков. Поэтому все зависит от предпочтений. Главное сохранить завораживающий перелив красного и фиолетового.

Сливовый цвет на ногтях подходит к ярким новогодним платьям в золотистых или серебряных цветах, а также к нейтральным оттенкам в повседневных образах. Можно также добавить вкрапления стильного оттенка, стилизовав его во френче или минималистических изображениях.

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