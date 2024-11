Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

Зима 2024/2025 обещает стать сезоном изящных деталей в маникюре. Главные тренды ориентированы на сочетание природной эстетики и ярких акцентов. Среди фаворитов – оттенки, напоминающие зимнюю природу, придающие образу праздничного настроения и элегантности.

Издание Who What Where UK выделило пятерку цветов, которые будут в центре внимания этой зимой. Они идеально подходят для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и оставаться в тренде.

1. Ледяной глянец

"Глянцевые ледяные ногти будут чрезвычайно популярны этой зимой, создавая морозный, праздничный маникюр с едва заметным блеском и красивым гламуром. Представьте себе, что на кончиках ваших пальцев лежит мерцающий снег", – поделилась эксперт по ногтям Лейтон Дэнни.

2. Хромированные ягодные ногти

Хром стал одним из главных трендов 2024 года, однако он не останавливается в рамках текущего года. "Но в этом сезоне мы увидим более яркую, красочную версию этого тренда с ягодным металиком для создания яркого праздничного образа", – отметила эксперт.

3. Эспрессо

Стиль тихой роскоши, вероятно, не утратит своей популярности никогда. Именно поэтому нюдовый оттенок эспрессо держится на волне трендовости.

4. Дорогой красный

"Не удивительно, что красные оттенки в тренде для зимы, но в этом году речь идет о более темных, насыщенных, мрачных тонах. Классический красный уступает место глубоким, роскошным бордовым", – объяснила Лейтон Дэнни.

5. Полупрозрачный нюд

"Нюдовые ногти всегда будут классикой, но не все ногти одинаковы! Минималистичный маникюрный тренд этой зимы – суперглянцевый, прозрачный, едва заметный нюд для свежего, идеально отполированного и непринужденно-шикарного образа", – рассказала эксперт.

