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Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
504
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

Зима 2024/2025 обещает стать сезоном изящных деталей в маникюре. Главные тренды ориентированы на сочетание природной эстетики и ярких акцентов. Среди фаворитов – оттенки, напоминающие зимнюю природу, придающие образу праздничного настроения и элегантности.

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Издание Who What Where UK выделило пятерку цветов, которые будут в центре внимания этой зимой. Они идеально подходят для тех, кто стремится подчеркнуть свою индивидуальность и оставаться в тренде.

1. Ледяной глянец

"Глянцевые ледяные ногти будут чрезвычайно популярны этой зимой, создавая морозный, праздничный маникюр с едва заметным блеском и красивым гламуром. Представьте себе, что на кончиках ваших пальцев лежит мерцающий снег", – поделилась эксперт по ногтям Лейтон Дэнни.

Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

2. Хромированные ягодные ногти

Хром стал одним из главных трендов 2024 года, однако он не останавливается в рамках текущего года. "Но в этом сезоне мы увидим более яркую, красочную версию этого тренда с ягодным металиком для создания яркого праздничного образа", – отметила эксперт.

Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

3. Эспрессо

Стиль тихой роскоши, вероятно, не утратит своей популярности никогда. Именно поэтому нюдовый оттенок эспрессо держится на волне трендовости.

Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

4. Дорогой красный

"Не удивительно, что красные оттенки в тренде для зимы, но в этом году речь идет о более темных, насыщенных, мрачных тонах. Классический красный уступает место глубоким, роскошным бордовым", – объяснила Лейтон Дэнни.

Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

5. Полупрозрачный нюд

"Нюдовые ногти всегда будут классикой, но не все ногти одинаковы! Минималистичный маникюрный тренд этой зимы – суперглянцевый, прозрачный, едва заметный нюд для свежего, идеально отполированного и непринужденно-шикарного образа", – рассказала эксперт.

Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание
Самый модный маникюр зимы 2024/2025: пять цветов ногтей, на которые стоит обратить внимание

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