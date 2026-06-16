Не вишневый: какой "ягодный" маникюр ворвался в тренды 2026 года

Несмотря на то, что среди трендов маникюра много нежных и сдержанных оттенков, с приближением лета яркие цвета снова выходят на первый план. Особенно популярным становится именно tomato-red – глянцевый, теплый, насыщенный красный цвет, который будто создан для отпуска, белых льняных платьев, морского побережья и ужинов под открытым небом.

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В отличие от глубокого вишневого, томатный красный имеет заметный оранжевый оттенок. Благодаря этому, по словам экспертов, он кажется более легким, свежим и летним.

Почему томатно-красный маникюр стал трендом

Красный маникюр никогда полностью не выходит из моды, но летом особенно актуальными становятся его более теплые и яркие вариации. Томатный оттенок создает именно такое настроение: он достаточно заметный, чтобы освежить образ, но в то же время универсальный и не слишком дерзкий.

Такой цвет легко сочетается с базовыми летними вещами. Он подойдет и к джинсам с белой блузкой, и к черному льняному платью, и к яркой миди-юбке, и к легким курортным образам.

Еще один плюс – этот оттенок подходит к разной длине и форме ногтей.

Короткие квадратные ногти

Самый простой и в то же время очень стильный вариант – короткие квадратные ногти в томатно-красном цвете. Четкий край и небольшая длина делают маникюр аккуратным, современным и удобным для повседневного ношения.

Такой дизайн придает образу свежесть, но остается практичным и сдержанным.

Короткий миндаль

Если хочется более мягкой и немного более женственной формы, можно выбрать короткую миндаль. В сочетании с томатно-красным цветом такая форма элегантна, но не слишком официальна.

Этот вариант хорошо подойдет для отпуска, летнего свидания, праздничного мероприятия или просто для тех, кто любит немного вытянутую форму ногтей.

Сквавольная форма

Форма squoval – представляет собой нечто среднее между квадратной и овальной – также прекрасно сочетается с томатным красным. Она имеет мягкие края, поэтому даже очень яркий лак будет смотреться гармонично.

Оттенок вяленого томата

Если классический tomato-red кажется слишком ярким, можно выбрать более глубокий и приглушенный вариант – цвет вяленого томата. Это теплый ржаво-красный оттенок, который выглядит дороже, спокойнее и немного более осенне.

В то же время в летних образах он тоже смотрится великолепно, особенно в паре с белыми льняными рубашками, платьями, золотыми украшениями и натуральными тканями.

Томатный нейл-арт

Для тех, кто любит игривые дизайны, можно добавить на ногти маленькие томатные акценты – например, зеленые плодоножки или минималистичные рисунки помидоров.

Это хороший вариант для отпуска или лета, когда хочется позволить себе немного больше цвета и настроения.

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