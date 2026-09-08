Не тратьте деньги: какая одежда будет в моде максимум один сезон

Модные тренды меняются настолько быстро, что вещь, за которой сегодня охотятся все инфлюенсеры, уже через несколько месяцев может оказаться на дальней полке шкафа. Особенно это касается ярких микротрендов, которые массово появляются в соцсетях, но редко задерживаются надолго.

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Именно поэтому стилисты советуют не тратить значительные суммы на вещи, популярность которых, вероятно, будет недолгой. Осенью 2026 года есть несколько таких модных позиций: они привлекают внимание сейчас, однако вряд ли станут основой гардероба на несколько сезонов.

Джинсы-бочки

Джинсы barrel с характерными округлыми брючинами стали настоящим модным хитом последних сезонов. Они создают необычный объем в области бедер и сужаются к низу.

Однако именно такая узнаваемая форма может быстро выдать сезон, в котором вещь была приобретена. Если хочется более долговечного варианта, лучше выбрать прямой, relaxed или умеренно широкий крой.

Обувь peep-toe

Туфли и ботильоны с открытым носком снова вернулись на подиумы, однако для прохладной осени это далеко не самый практичный вариант.

Такую обувь можно носить только в сухую и относительно тёплую погоду, поэтому сезон её использования очень короткий. Если речь идёт о дорогой кожаной паре, покупка может оказаться неоправданной: в следующем году дизайнеры вполне могут переключиться на другие модели.

Джинсовые шорты до колена

Удлиненные джинсовые шорты стали одним из самых заметных трендов в соцсетях. Их сочетают с пиджаками, рубашками, высокими сапогами и даже колготками.

Впрочем, это довольно специфический фасон, который сильно зависит от текущей моды на определённые пропорции силуэта. Если хочется купить джинсы на несколько лет, более практичной инвестицией станут классические прямые или широкие джинсы.

Горошек

Принт в горошек пережил очередную волну популярности весной и летом, однако с приходом осени его постепенно вытесняют другие узоры.

В холодное время года всё чаще вновь появляются клетка, полоска и сдержанные геометрические принты. Поэтому покупать дорогое платье или блузку в горошек только из-за нынешнего ажиотажа стоит лишь в том случае, если этот узор действительно соответствует вашему личному стилю.

Прозрачные платья и блузки

Прозрачные ткани продолжают активно появляться в дизайнерских коллекциях. Органза, сетка и полупрозрачное кружево придают образам легкость, однако осенью их практичность резко снижается.

Такие вещи требуют многослойных комбинаций, а в холодную погоду их приходится почти полностью закрывать верхней одеждой. В результате модная покупка может провести большую часть сезона в шкафу.

В целом эксперты советуют осторожнее относиться к микротрендам и тратить больше на базовые вещи из качественных тканей и универсального кроя. А ультрамодные детали лучше покупать только тогда, когда они действительно нравятся вам независимо от трендов.

OBOZ.UA также писал о модных осенних свитерах.

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