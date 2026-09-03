Какие свитера будут на пике моды этой осенью: фото

Осень – это, несомненно, время трикотажа. Когда температура начинает снижаться, свитера вновь становятся основой повседневного гардероба, но в сезоне осень 2026 классические модели грубой вязки можно оставить на полке.

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На этот раз дизайнеры и модницы делают ставку на многослойность в одежде, яркие цвета, полоску и элегантные фасоны в стиле преппи. В тренде будут как свитера с V-образным вырезом, так и трикотажные поло, легкие модели с коротким рукавом и роскошные варианты из кашемира. Самые главные тенденции предстоящей осени собрало издание Interia Styl.

Свитеры с V-образным вырезом

V-образный вырез снова оказался в центре внимания. Это один из самых универсальных фасонов, который легко вписать как в повседневные, так и в более элегантные образы. В этом сезоне актуальны будут как короткие, приталенные свитера с выразительным вырезом, так и более свободные модели оверсайз. Главное преимущество такой модели – возможность создавать многослойные комбинации. Под такой свитер можно надеть базовую футболку, топ, рубашку с воротничком или тонкую блузку с длинным рукавом. Это идеальный выбор для межсезонья, когда погода может меняться каждый час.

Время для смелых цветов

Осенний гардероб вовсе не должен ограничиваться черным, серым и коричневым. Хотя нейтральная гамма остается вне времени, осенью 2026 года стоит добавить в образы яркие цвета. Особого внимания заслуживают свитера глубоких, насыщенных оттенков, вдохновленных драгоценными камнями. Изумрудный, рубиновый, сапфировый, фиолетовый или насыщенный бордовый – все это стоит добавить в свой гардероб. Яркий свитер прекрасно сочетается с черными брюками, классическими джинсами цвета индиго или простой юбкой. Это самый простой способ придать осенним нарядам энергии и характера.

Тонкий трикотаж с коротким рукавом

Пока не настало время для толстых шерстяных гольфов, которые спасают от настоящего холода, стоит обратить внимание на более легкие вещи. Свитеры и кардиганы с коротким рукавом станут практичным решением в начале осени. Такой фасон позволяет продлить срок носки летней одежды. Трикотажную футболку можно носить с юбкой, широкими брюками или накинуть поверх платья. А в более прохладные дни достаточно добавить жакет или легкое пальто. Это тренд, который сочетает комфорт с элегантностью и прекрасно вписывается в концепцию капсульного гардероба.

Кашемировый свитер

Качественный кашемир не подвержен сезонным трендам. Это одна из тех вещей, которая при правильном уходе прослужит долгие годы. Осенью 2026 года стоит выбирать, прежде всего, тот фасон, который подходит вашей фигуре и вашему стилю. Для кого-то идеалом станет классический круглый вырез, а кто-то отдаст предпочтение V-образному вырезу, высокому горлу или кардигану. Покупая кашемир, не стоит гнаться за мимолетной модой – лучше выбрать тот цвет и крой, которые вы действительно будете носить чаще всего.

Полосатый свитер

После лета с его морской эстетикой полоска никуда не исчезает. Наоборот, осенью 2026 года она уверенно переходит на теплый трикотаж. Полосатый свитер может быть любым: от классической морской полосатки до уютного гольфа или свободного топа. Особенно эффектно смотрятся сочетания тёмно-синего с белым, чёрного с кремовым, а также более смелые цветовые комбинации. Этот тренд легко интегрировать в гардероб, ведь он одинаково хорошо смотрится и с джинсами, и с классическими брюками или юбками.

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