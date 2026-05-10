Не тратьте денег: какие разрекламированные средства на самом деле не нужны

В уходе за кожей не каждое популярное средство действительно стоит покупки. Некоторые продукты становятся вирусными в соцсетях, но могут не помогать коже, а наоборот – раздражать ее или ослаблять защитный барьер.

Дерматолог Дэниел Сугай объяснил, каких средств он сам избегает в практике и почему не советует слепо доверять бьюти-трендам. Среди сомнительных продуктов он назвал угольные полоски для пор, масло розмарина от выпадения волос, слишком концентрированные сыворотки с ниацинамидом и средства, где солнцезащита совмещена с ретинолом.

Угольные полоски для пор

Одним из средств, которых дерматолог советует избегать, являются угольные полоски для очищения пор. Они кажутся быстрым способом избавиться от черных точек, но могут действовать слишком агрессивно.

По словам Дэниела Сугая, после использования таких полосок кожа на носу может оставаться раздраженной, покрасневшей и буквально "содранной". Он также отметил, что видел подобные реакции у пациентов.

После такого раздражения коже уже требуется не дополнительное очищение, а восстановление барьера. В таких случаях лучше выбирать успокаивающие средства, которые помогают коже восстановиться, а не ещё сильнее её травмировать.

Масло розмарина от выпадения волос

Еще одно популярное средство, к которому дерматолог относится скептически, – масло розмарина. Его часто рекламируют как натуральный способ против выпадения волос.

Сугай признает, что некоторые небольшие исследования показывали результаты, похожие на действие миноксидила в низкой концентрации. Но он отмечает, что 2% миноксидил не является тем стандартом, который чаще всего рекомендуют большинству людей.

Поэтому, по его мнению, доказательств недостаточно, чтобы полагаться на масло розмарина как на основное средство против выпадения волос. Оно может быть популярным, но это не означает, что его эффективность достаточно убедительна.

Сыворотки с высокой концентрацией ниацинамида

Ниацинамид, или витамин B3, часто входит в состав средств для ухода за кожей. Сам по себе этот компонент может быть полезным, но проблема возникает со слишком концентрированными сыворотками.

Дерматолог не советует увлекаться средствами с ниацинамидом в концентрации 10%. По его словам, такие формулы могут раздражать кожу, особенно если она чувствительная.

Он отмечает, что часто видит раздражающий контактный дерматит после использования таких продуктов. Зато более мягкие и сбалансированные формулы – например в кремах или средствах для очищения – могут переноситься кожей лучше.

Солнцезащитные средства с ретинолом

Еще одна категория, которая вызывает вопросы, – средства, где сочетают SPF и ретинол. На первый взгляд это кажется удобным решением, но с точки зрения ухода и использования такая комбинация не всегда имеет смысл.

Ретинол обычно лучше использовать вечером. Солнцезащитное средство, наоборот, нужно днем, и его надо регулярно обновлять.

Сугай обращает внимание на простую проблему: SPF нужно наносить повторно примерно каждые два часа, но ретинол никто не обновляет на коже так часто. Поэтому такая комбинация будет непрактичной и с научной, и с бытовой точки зрения.

