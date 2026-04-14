Какие тени сделают ваши глаза моложе: лучшие оттенки на весну

Выбрать цвет теней для век может быть непросто. Эту косметику мы применяем очень близко к глазам, поэтому каждое движение кисточки, каждый блик или неудачный переход сразу привлекают внимание. И наоборот: удачный оттенок может сразу открыть взгляд и омолодить весь образ.

Видео дня

Весна – идеальное время, чтобы обновить свою косметичку и добавить в свой макияж что-то, что действительно работает. Например, удачно выбранные тени подчеркнут естественный цвет глаз, добавят взгляду глубины и мгновенно сделают уставшие глаза свежими и открытыми. Издание She Finds назвало шесть модных цветов, которые помогут создать трендовый образ и омолодить лицо. Особенно эффективными они будут для женщин старше сорока лет.

Шампань

Тени цвета шампанского – это универсальный способ "разбудить" уставшие глаза. Их мягкое мерцание отражает свет во внутренних уголках и на подвижном веке. Это создает иллюзию широкого, открытого взгляда, при этом макияж не кажется тяжелым или слишком интенсивным. Этот оттенок невероятно подходит голубым, зеленым и карим глазам с ореховым отблеском, усиливая их естественную яркость.

Лаванда

Лавандовый цвет добавляет взгляду нежной прохлады, благодаря чему белки глаз кажутся белее и чище, а взгляд – более отдохнувшим. Особенно лаванда играет на карих и ореховых глазах. Мягкий фиолетовый подтон создает великолепный контраст, который подчеркивает цвет радужки, не затмевая ее.

Пыльная роза

Это мягкий розово-пастельный тон, имитирующий естественный здоровый румянец кожи. Он прекрасно оживляет тусклый взгляд и особенно подходит обладательницам зеленых и голубых глаз. В отличие от агрессивных розовых цветов, эта приглушенная версия легко растушевывается и придает лицу отдохнувший вид.

Персиковый нюд

Персиковые оттенки идеально справляются со следами усталости, поскольку они нейтрализуют темные круги и мгновенно осветляют зону вокруг глаз. Они очень подходят к голубым и серым глазам – теплые подтоны создают контраст, который делает эти цвета более выразительными. Кроме того, такой оттенок маскирует темные зоны на веках и создает эффект легкого лифтинга.

Мягкий коричневый

Это вечная классика, которая позволяет выделить глаза без излишней резкости. Такие тени идеальны для создания деликатной глубины, когда взгляд кажется "плоским" или уставшим. Цвет подходит всем, но особенно выгодно подчеркивает светлые глаза, добавляя им мягкого тепла.

Тауп (серо-коричневый)

Сложный и благородный оттенок тауп – это идеальный баланс между холодными и теплыми тонами. Он добавляет векам объема, не утяжеляя их. Цвет особенно подходит голубым и зеленым глазам, ведь его приглушенная база делает такие глаза ярче. Тауп визуально выравнивает тон век и создает мягкую тень, которая деликатно корректирует форму глаза, убирая со взгляда лишнюю усталость.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.