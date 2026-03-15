Не только каблуки: какая летняя обувь несет скрытый вред

Летняя обувь кажется легкой, удобной и идеальной для жарких дней. Многие люди сразу переходят на открытые сандалии, балетки или шлепанцы, как только наступает тепло.

Видео дня

Однако неправильно подобранная обувь способна вызвать боль, мозоли и даже проблемы с суставами. Специалисты советуют внимательнее относиться к летним моделям, чтобы избежать скрытых рисков для ног.

Какую обувь лучше не носить ежедневно

Одним из самых проблемных вариантов считаются шлепанцы с тонкой перемычкой между пальцами. Несмотря на легкость и популярность, они заставляют пальцы постоянно удерживать подошву во время ходьбы. Из-за этого меняется естественная походка и возникает дополнительная нагрузка на сухожилия.

Еще один пример – балетки или плоские сандалии без поддержки стопы. Они часто не имеют амортизации и правильной формы подошвы. В результате каждый шаг создает дополнительную нагрузку не только на стопу, но и на колени и поясницу.

Также стоит быть осторожными с высокими танкетками или босоножками на каблуках. В жаркую погоду ноги естественно отекают, а каблуки смещают центр тяжести тела вперед. Это может вызвать давление на переднюю часть стопы, натирание и боль в суставах.

Почему именно летом проблемы со стопами появляются чаще

Жара усиливает потливость, а кожа становится более чувствительной к натиранию. Если обувь изготовлена из синтетических материалов или плохо подобрана по размеру, риск появления мозолей и волдырей значительно возрастает. Часто возникает и боль в пятках, которая связана с перегрузкой подошвенной фасции.

Кроме того, длительное ношение неудобной обуви может усугубить уже имеющиеся проблемы со стопами, например плоскостопие или вальгусную деформацию.

Как правильно ухаживать за стопами летом

Уход за ногами не ограничивается только косметическими процедурами. Важно регулярно увлажнять кожу, ведь пересушенные пятки могут трескаться и вызывать воспаления.

Полезно также раз или дважды в неделю делать пилинг, чтобы удалять ороговевший слой кожи. Это помогает предотвратить появление трещин и делает кожу более мягкой.

Еще одна полезная привычка – иногда ходить босиком по естественной поверхности, например по траве или песку. Это укрепляет мышцы стопы и улучшает баланс.

На что обратить внимание, выбирая летнюю обувь

Специалисты советуют выбирать модели, которые хорошо фиксируют стопу. Лучшими считаются босоножки с ремешком за пяткой или с анатомической стелькой.

Подошва должна быть гибкой, но не слишком тонкой, чтобы обеспечивать амортизацию во время ходьбы. Важно также, чтобы материалы были дышащими – это уменьшает потливость и риск грибковых инфекций.

Если планируются долгие прогулки, стоит выбирать обувь с легкой поддержкой свода стопы, что поможет избежать перегрузки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.