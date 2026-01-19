'Устаревший' цвет обуви снова стал модным в 2026 году: с чем его носят

Белая обувь на каблуках, которую еще несколько сезонов назад считали непрактичной и морально устаревшей, в 2026 году снова вернулась в модные образы. На этот раз тренд поддержали знаменитости, сочетая белые каблуки с базовыми вещами – леггинсами, классическими брюками и сдержанными верхами.

Видео дня

В течение многих лет модные циклы меняли прежде всего форму обуви – высоту каблука, носок или платформу, тогда как цветовая палитра оставалась стабильной, отмечают в Who What Wear. Впрочем, в этом сезоне дизайнеры и стилисты снова обратились к белому цвету, который долгое время воспринимался как рискованный выбор из-за склонности к износу и загрязнениям.

Одной из первых, кто вернул белый каблук в публичное пространство, стала Сабрина Карпентер. Певица появилась на мероприятии в сверхвысоких белых туфлях на платформе с глянцевым покрытием. Она соединила их с длинным черным верхним слоем, сделав обувь центральным акцентом образа и продемонстрировав, как сдержанный крой усиливает эффект чистого белого цвета.

Вскоре подобный стилистический прием использовала и Рианна. Она дополнила черные обтягивающие леггинсы парой остроносых белых туфель на каблуке. Контраст между ярко-белой обувью и темным низом сформировал четкий силуэт и сделал образ собранным и продуманным.

В 2026 году белые каблуки чаще всего носят с монохромными образами – черными, серыми или графитовыми брюками, лаконичными пальто, удлиненными жакетами и минималистичными платьями. Стилисты советуют избегать перегруженных деталей, чтобы обувь оставалась главным визуальным акцентом.

В то же время этот тренд имеет свои практические ограничения. Белая обувь требует безупречного состояния, поэтому ее рекомендуют выбирать для сухой погоды, хранить отдельно и вовремя обращаться к мастерам при первых признаках износа. Именно ухоженный вид, по словам стилистов, определяет, будет ли белый каблук выглядеть современно или действительно устарел.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 6 парах обуви, которые переживут даже самую холодную зиму. Модные инфлюенсеры все чаще демонстрируют, что зимние бутсы могут быть не только функциональными, но и нарядными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.