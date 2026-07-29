Не серо-коричневые: какие биркенштоки будут в моде в 2026 году

Беркенштоки, которые когда-то считались исключительно практичными, за последние годы превратились в модную основу гардероба. Черные, белые и бежевые модели по-прежнему популярны, однако в 2026 году особое внимание привлекает гораздо более свежий оттенок.

Видео дня

Речь идет о ледяном голубом – одном из главных цветов сезона. Такие сандалии легко сочетать как с повседневной одеждой, так и с легкими летними образами, сообщает Myself.

Какой цвет биркенштоков выбрать в 2026 году

Ледяной голубой оттенок стал одним из самых заметных в весенне-летних коллекциях. Его популярность также подтверждают прогнозы Pinterest Predicts.

Поэтому тем, кто хочет обновить привычные биркенштоки, стоит обратить внимание именно на светло-голубые модели. Они выглядят более выразительно, чем традиционные черные, белые или бежевые варианты, но при этом остаются достаточно универсальными.

Одной из таких моделей являются Birkenstock Madrid в ледяно-голубом цвете. В отличие от классической модели Arizona, у них только один ремешок и большая пряжка. Благодаря этому сандалии выглядят одновременно лаконично и несколько нарядно.

С чем носить светло-голубые биркенштоки

Такие сандалии легко вписываются в различные образы. Весной они хорошо сочетаются с джинсами, а летом – с легким платьем или льняным костюмом. Допустимо и сочетание с носками. Такой вариант уже использовали Кендалл Дженнер и Кая Гербер.

Особенно удачно ледяно-голубые биркенштоки сочетаются с одеждой из той же цветовой гаммы. Образ в близких оттенках выглядит более целостным и изысканным.

К этому цвету также подходят нейтральные и пастельные вещи. Если светло-голубой оттенок кажется слишком бледным, его можно дополнить темно-коричневыми деталями или одеждой с узорами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие сандалии самые модные этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.