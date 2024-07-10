Анита Луценко дала совет, как перестать заедать стресс. Что такое техника 'Лимон'

Известная украинская спортсменка и тренер Анита Луценко рассказала, как перестать много есть в стрессовых ситуациях. Специалист порекомендовала обратить внимание на действенную технику "Лимон".

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Полезным советом телеведущая поделилась в своем Instagram. Она отметила, что переключить симпатическую нервную систему на парасимпатическую, то есть из стрессового состояния в расслабленное, можно не только едой.

"Хотеть есть при стрессе – это нормально. Так мы пытаемся снять с себя стресс, потому что знаем что это срабатывает", – написала тренер в публикации.

Анита Луценко рассказала, что расслабиться в моменты эмоционального напряжения и потери контроля может помочь не только питание. Следует попробовать полезную технику "Лимон", состоящую из нескольких простых этапов:

Сядьте удобно, положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза.

Теперь вообразите, что в вашей правой руке лежит лимон.

Начните медленно его сжимать, представляя, как "выжимается" весь сок.

Как только "лимон выжат", расслабьте руку.

Теперь повторите то же самое с левой рукой.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Анита Луценко назвала оптимальное время для тренировки.

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