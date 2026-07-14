Не одевайте белое летом: шесть роскошных цветов, которые француженки носят в жару

Этим летом жара стала серьезным испытанием при создании стильных образов, ведь она существенно повлияла на выбор цветовой гаммы одежды. Многие модницы отдают предпочтение белым вещам, чтобы обеспечить себе комфорт, однако это далеко не единственный оттенок, который идеально подойдет для солнечных дней. Француженки, которые уже давно являются эталонами стиля, на собственном примере показали, что летний гардероб может быть насыщен разнообразными цветами даже в сильную жару.

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Модницы из Франции активно демонстрируют образы в кардинально разных тонах: от спокойного хаки до смелого лимонного, поэтому каждая сможет найти для себя идеальный вариант. Редакторы издания Who What Wear создали подборку из шести изысканных цветов, которые стали хитом жаркого сезона.

Хаки

Летом этот сдержанный цвет может стать отличной альтернативой черному, ведь идеально сочетается почти со всеми вещами. Кроме того, современный рынок предлагает большой выбор оттенков хаки – от глубокого оливкового до почти бежевого – благодаря чему каждый сможет найти идеальный вариант.

Барвинковый

Синие оттенки в одежде почти никогда не выходят из моды, а этим летом особую популярность приобрел барвинковый. Этот холодный оттенок голубого придаст свежести практически любому образу, ведь он не является "конфликтным" и легко впишется в ваш стиль.

Шартрез

Насыщенный желтый цвет в одежде – идеальный вариант для жарких летних дней. Создав образ с элементом цвета шартрез, вы однозначно привлечете к себе внимание, но при этом сохраните изысканность. Этот цвет идеально сочетается с похожими оттенками, такими как масляный или лимончелло.

Мятный

Мятный цвет в этом году стал настоящим модным хитом среди француженок в самых разных вариациях: от едва заметного зеленого до более насыщенного оттенка. Он будет великолепно смотреться как в монохромном наряде, так и в качестве акцентного элемента.

Лимончелло

Лимончелло – это гораздо более интересный вариант любимого многими масляного цвета. Этот оттенок гармонично сочетает в себе сдержанность, ведь не слишком кричащий, и интересность, которую обеспечивает изысканная насыщенность.

Персиковый

Этот оттенок источает винтажный шарм, что как нельзя кстати этим летом, ведь в моде сейчас преобладают романтические образы. Персиковый цвет похож на светло-розовый, однако он более теплый, благодаря чему лучше подойдет для жаркого сезона.

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