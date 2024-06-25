Не носили 80 лет: в моду вернулись купальники, считавшиеся антитрендами

На модном показе Vogue World 2024 в Париже, посвященном различным видам спорта, показали вернувшийся в моду после 80 лет забвения купальник. Американская актриса Сабрина Карпентер продефилировала в купальном костюме из 40-х, который имеет все шансы стать трендом.

Видео дня

Закрытые модели в полоску отлично вписываются в тенденцию возвращения модных ретро-хитов. Как пишет Vogue, образ звезды будет актуален в этом летнем сезоне.

Модель, которую показала Сабрина, имела вертикальные полосы, делающие силуэт стройнее. Она дополнила наряд юбкой такого же стиля и косынкой, напоминая, что мода тех времен была гораздо более сдержанной.

Закрытые купальники, в отличие от бикини, обладают рядом преимуществ. К примеру, они могут визуально корректировать и подтягивать фигуру.

Кроме того, такие купальные костюмы точно не смоет волной, в них удобно плавать и не страшно попасть в конфуз. Хотя загар не коснется закрытых частей тела, защита от солнечных лучей тоже может быть для кого-то преимуществом.

В 40-х купальники часто были с шортиками, а полоски в то время были очень распространенным выбором дизайна. Однако однотонные варианты тоже были популярны.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 вариантах для тех, кто любит летом носить штаны, если надоели джинсы.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.