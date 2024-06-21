Если надоели джинсы. 5 вариантов для тех, кто любит летом носить штаны

Летняя пора вносит коррективы в наш гардероб, ведь жара и яркое солнце диктуют собственные правила. Нам приходится прятать любимые лонгсливы и бомберы в угол шкафа, а также отказаться от джинсов в пользу более легких вариантов.

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Если же вы решились оставить любимую пару денима или просто хотите разнообразить свои образы – вот подборка альтернативных вариантов, созданная изданием Who What Wear. Обратите внимание, что летние модели должны быть легкими и универсальными, а также сочетаться с базовыми вещами.

Простейшая альтернатива джинсам – это, несомненно, приталенные, льняные и широкие брюки. Но есть также юбки, и в этом году акцент сделан на "экстремальных" вариантах – макси длиной до пола или шелковые варианты.

Приталенные штаны

Эти плиссированные брюки являются отшлифованной альтернативой дениму, но благодаря современным трюкам стилизации их можно надевать с чем-либо, что делает их потенциально более универсальными, чем наши любимые джинсы.

Широкие брюки

На шаг дальше, чем приталенные брюки, идут широкие – более современный, минималистичный стиль. Белые или серые, в тонкую полоску или однотонные, они создают эффектный силуэт, благодаря которому вы будете выглядеть так, будто приложили гораздо больше усилий к своему наряду.

Юбка макси

Этот элегантный фасон был очень популярен зимой и осенью, но, как доказывают инфлюэнсеры, макси юбку можно легко стилизовать на весну и лето. Для повседневной носки сочетайте ее с простой футболкой и балетками, а для чего-то более официального – с рубашкой и туфлями на острых каблуках.

Юбка слип

Это самая простая и универсальная юбка, которую вы когда-нибудь будете иметь. Ее можно удачно сочетать с рубашкой оверсайз и туфлями на низком каблуке – шикарный образ.

Льняные штаны

С приближением жары льняные брюки становятся все привлекательнее. Легкие, непринужденные и удивительно универсальные, эти легкие брюки далеки от жесткой посадки джинсов.

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