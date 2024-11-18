Не начинайте краситься, не сделав это: в сети раскрыли гениальный секрет макияжа по контрасту

Эксперты в сети не советуют начинать наносить макияж, не определившись с контрастом внешности. Разобравшись с ним, можно легко подобрать правильные косметические продукты, которые подчеркнут красоту и придадут уверенности.

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На сайте Harpers Bazaar рассказали об особой технике нанесения косметики, которая рассчитана на индивидуальность каждой. Мода диктует множество актуальных вариантов макияжа, однако нужно отталкиваться именно от своих черт лица, цвета глаз, оттенка волос и бровей, тона кожи.

Мягкая

Мягкая контрастность отличается в первую очередь тем, что разница между цветом кожи и волосами незначительна. Лицо имеет плавные черты, и они между собой идеально комбинируются. Также нужно обратить внимание на цвет бровей – если они светлые, это однозначно мягкий или низкий тип.

Подходить такой внешности будет макияж "без макияжа" – легкий и почти незаметный. Достаточно нанести консилер на синяки под глазами, добавить немного румян на щечки, подкрасить ресницы коричневой тушью и закрепить брови прозрачным гелем. В палетке теней следует выбирать нюдовые оттенки.

Средняя

Средняя контрастность характеризуется более выразительными чертами и темными цветами волос. Для такого типа подойдет более насыщенный макияж, а акцент лучше оставить один – на глазах или губах. Если хочется более яркие уста, то тени лучше выбрать менее насыщенных цветов. Ведь в сочетании с темной помадой макияж выглядит вызывающе.

Высокая

Девушки с высокой контрастностью обладают темными волосами, четкими бровями и густыми ресницами, которые ярко выделяются на фоне светлого цвета кожи. Обладательницы высокого типа контрасности могут экспериментировать, ведь их черты позволяют гармонично сочетать даже очень пигментированные оттенки на лице.

В TikTok есть множество видео по этой теме. В приложении даже была создана маска, которая помогает девушкам определиться со своей контрастностью.

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