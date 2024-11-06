Секрет француженок раскрыт: визажистка назвала лучшую технику нанесения помады, чтобы губы выглядели естественно

Французская визажистка Виолетта Серрат раскрыла секрет, как выглядеть непринужденно и естественно с яркой помадой. Француженки славятся своей любовью к акцентным губам, что стало частью их повседневного стиля.

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Инфлюэнсер, имеющая художественное образование, в разговоре с немецким Vogue сравнивает технику нанесения помады с живописью. "Чтобы помада, и румяная в частности, выглядели естественно, нужно нанести несколько прозрачных оттенков друг на друга. Природный румянец на щеках и губах никогда не состоит только из одного цвета. Художники делали так же", – рассказала эксперт.

Блогер рекомендует "наслаивать" несколько полупрозрачных текстур друг на друга, ведь цвет наших губ представляет собой далеко не один оттенок: "Когда вы делаете это таким образом, выглядит так, будто румяна действительно переливаются сквозь кожу – так же, как это делают кровеносные сосуды в природе".

В частности, в реальной жизни Серрат выбирает алый цвет помады, сочетая два оттенка. "Во Франции мы любим смелые цвета помад. Но это должно выглядеть так, будто это заняло две секунды. И, честно говоря, нам обычно нужно всего две секунды. Всегда говорят, что для того, чтобы выглядеть непринужденно, нужно быть непринужденной – это не секрет", – объясняет Виолетта.

Однако, признается визажистка, она не является поклонницей карандашей для губ. Чтобы достичь макияжа, как у французских икон стиля, следует нанести помаду и постучать пальцем, придав текстуре легкости. Для неопытных это может занять не только две секунды, но не более двух минут и выглядит шикарно, добавляет она.

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