Как делать контуринг на зрелой коже: важные советы

Существует распространенный миф, что контуринг категорически не подходит для зрелой кожи, однако профессиональные бьюти-эксперты уверенно опровергают это утверждение. Основная проблема заключается не в самой методике, а в устаревших способах нанесения средств, которые нуждаются в адаптации к возрастным изменениям.

Использование стратегических способов позволяет эффективно восстановить структуру лица и придать ему естественную свежесть. Благодаря правильному сочетанию света и тени можно добиться заметного лифтинг-эффекта, не утяжеляя при этом общий вид. Эксперты дали советы, как мастерски подчеркнуть свою красоту, избегая типичных ошибок макияжа "35+".

Подготовка и увлажнение

Первоочередным этапом перед началом макияжа является интенсивное увлажнение. Зрелая кожа нуждается в качественной подпитке с помощью сывороток или насыщенных кремов. Хорошо подготовленная база гарантирует, что декоративная косметика ляжет равномерно и не будет акцентировать на мелких морщинках в течение дня.

Выбор тонального средства и покрытия

Хотя легкие флюиды сейчас на пике популярности, они не всегда способны создать безупречный финиш на лице с возрастными особенностями. Лучше отдать предпочтение увлажняющим тональным основам, плотность которых можно варьировать.

Важное правило: избегайте нанесения плотного слоя под глаза, поскольку эта зона наиболее подвержена образованию складок.

Техника: используйте комбинацию прижимающих и легких растушевывающих движений для естественного вида.

Новый подход к размещению контура

Главная ошибка в макияже зрелого лица – попытка чрезмерно "уменьшить" щеки. Поскольку с годами объем теряется естественным путем, излишнее углубление может лишь подчеркнуть усталость.

Скулы: наносите средство чуть выше естественной линии впадин, чтобы визуально приподнять лицо.

Оттенок: выбирайте более теплые тона контура для создания эффекта "солнечного прикосновения".

Линия челюсти: деликатное затенение в зоне подбородка и шеи поможет скрыть потерю упругости.

Пудра и румяна

Пудру не стоит игнорировать, но ее следует использовать умеренно. Вместо того чтобы растирать ее кистью, осторожно вбивайте фиксирующее средство в кожу пуховкой – это предотвратит скатывание макияжа.

Что касается румян, наносите их не только на верхнюю часть скул, но и на "яблочки" щек, плавно растушевывая вверх. Это придаст лицу здоровое сияние и поможет визуально заполнить пустоту в зоне под глазами.

