Как подтянуть лицо с помощью румян: секрет визажистов

Одним из косметических продуктов, которые помогают создать более молодой и свежий вид являются румяна. Однако профессиональные визажисты знают, что правильное использование их в макияже позволяет получить гораздо больше, чем здоровый румянец.

Как пишет издание She Finds, звездная визажистка и бьюти-блогер Нина Убхи знает, как с помощью румян подтянуть черты лица. По ее словам, неправильное нанесение продукта может наоборот добавить лишних лет. И вот как она советует работать с румянами, чтобы не наделать ошибок и получить от них максимум.

Меняйте место нанесения

Секрет заключается в понимании того, как лицо меняется со временем. В 20 лет щеки естественно высокие, поэтому нанесение румян на их "яблочки" обычно выглядит хорошо. Однако с возрастом количество коллагена падает, кожа теряет объем, а щеки начинают опускаться. Если наносить румяна туда же, куда и раньше, вы лишь подчеркнете провисание вместо того, чтобы создать эффект лифтинга.

Наносите румяна высоко на скулы

Нина рекомендует наносить румяна выше на скулу: начинать от верхней части "яблочка" и растушевывать вверх до пика скулы, останавливаясь перед висками. Полезный лайфхак: представьте линию от уголка рта до верхней части уха – ваши румяна должны быть выше этой линии, ни в коем случае не ниже. И всегда растушевывайте их наружу, никогда – внутрь, советует она. Еще один совет от визажистки: никогда не улыбаться во время нанесения румян. Это может привести к появлению пробелов и неравномерных пятен.

Лучшие формулы и оттенки

Тип румян также имеет значение. Убхи предпочитает кремовые или жидкие текстуры, которые сливаются с кожей для естественного вида. Пудровые румяна подходят для придания макияжу стойкости, но при этом слишком матовые формулы могут сделать лицо "плоским".

Что касается выбора цвета, то визажистка советует выбирать те оттенки, которые имитируют ваш естественный румянец. Придите в магазин после прогулки и ориентируйтесь на цвет лица после того, как вы побыли на воздухе. Избегайте слишком ярких или "грязных" тонов. А чуть ниже зоны с румянами Убхи советует сочетать румяна с бронзером. Это сработает как деликатный контуринг, который не будет выглядеть грубой полосой и при этом добавит лицу структуры.

Бонусный совет: наслоение

Еще одна важная фишка – правильное наслаивание. Нина иногда сначала наносит кремовые румяна, а сверху закрепляет их пудровыми, слегка промакивая салфеткой, чтобы убрать лишнее. Такая техника добавляет объема, сияния и стойкости, благодаря чему румяна будут держаться весь день и при этом не будут слишком яркими.

Для женщин за 30, 40 и старше изменение схемы нанесения румян – это не просто косметический прием, а способ вернуть лицу структуру и здоровое сияние. Правильно сместив акценты, вы добьетесь эффекта легкого лифтинга и получите свежий и сияющий вид.

