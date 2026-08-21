Чего не стоит делать перед педикюром: знают не все

Салонные процедуры по уходу за собой призваны дарить расслабление и эстетическое удовольствие, однако подготовка к ним нередко вызывает сомнения относительно правильного этикета. Многие женщины беспокоятся из-за сухости кожи или остатков старого покрытия, пытаясь самостоятельно "привести в порядок" стопы непосредственно перед визитом к мастеру.

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Однако чрезмерная тщательность в домашнем уходе может не только затруднить работу специалиста, но и нанести вред здоровью кожи. Основательница салона красоты Young LDN Сьюзен Керролл объяснила woman&home, каких ошибок следует избегать перед процедурой и как правильно подготовить ноги к визиту.

Один из главных предостерегающих советов касается удаления волос: брить ноги непосредственно перед посещением салона строго не рекомендуется. Процесс бритья отшелушивает эпидермис и обнажает волосяные фолликулы, что приводит к микровоспалениям и повышенной чувствительности. Если окунуть только что выбритые ноги в спа-ванночку или подвергнуть их воздействию косметических средств, возникает высокий риск раздражения. Оптимальное время для бритья — за 24 часа до запланированного педикюра, чтобы кожа успела полностью успокоиться.

Приходите как чистый лист

Лучшая подготовка к процедуре – это прийти с чистыми ногами и, по возможности, без обычного лака на ногтях. Это позволит мастеру не тратить время на подготовительные этапы и сразу перейти к профессиональному уходу.

Если на ногтях нанесен гель-лак, лучше заранее записаться на процедуру его профессионального снятия в салоне, чем повредить ногтевую пластину при попытках сделать это дома. Если вы собираетесь к мастеру в конце рабочего дня, достаточно воспользоваться освежающими салфетками непосредственно перед сеансом.

Сохраняйте увлажнённость

Шелковистость и ухоженный вид стоп зависят от систематического домашнего ухода между визитами к специалисту. Чтобы кожа не становилась слишком сухой и шелушащейся, важно регулярно наносить питательный крем, делая это каждый вечер перед сном. Систематическое увлажнение предотвращает появление трещин и существенно облегчает работу мастера во время следующего педикюра.

Помимо ежедневного ухода с помощью крема, важно соблюдать график посещения салона и не делать слишком длительных перерывов между процедурами.

Деликатная шлифовка вместо радикальных методов

Поддерживать гладкость стоп в домашних условиях можно с помощью нежной пилочки для ног, применяя ее 1-2 раза в неделю. Главное правило – избегать чрезмерного давления, жестких терток или лезвий, ведь агрессивное воздействие только провоцирует защитную реакцию кожи и ускоряет образование мозолей. Для отшелушивания огрубевших участков лучше всего использовать качественные пилки-дощечки, а удаление сложных огрубений оставить специалистам.

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