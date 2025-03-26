Названы самые модные прически весны 2025: от косы до объемных пучков

Прическа играет важную роль в формировании стильного и изысканного образа. Поскольку с каждым днем погода за окном становится все теплее, пришло время прятать подальше шапки и задумываться о модных способах укладки волос. В этом сезоне передовые позиции индустрии займут как элегантные косы, так и объемные пучки и локоны, так что каждый сможет найти для себя идеальный вариант.

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Как отмечают модные эксперты, весной 2025 года главным трендом станет сочетание непринужденного шика и смелых стрижек. Редакторы издания Cosmopolitan собрали самые модные прически этого сезона.

Коса с зачесанными волосами

В течение длительного периода ведущие позиции индустрии моды не покидают идеально причесанные прически. Гладкие пучки стали фаворитами среди модниц, однако на смену им пришел более оригинальный вариант. Попытайтесь собрать волосы в высокий хвост с помощью геля и расчески, а кончик заплетите в косу. Так у вас получится трендовая прическа, которая уже пользуется популярностью у звезд.

Объемные локоны

Голливудская укладка – классика, которая уже долгое время не исчезает с подиумов. Объемные локоны с боковым пробором не только придадут вашему образу изысканности и элегантности, но и не останутся без внимания окружающих.

Массивные аксессуары

Сделать даже простейшую прическу более эффектной можно с помощью интересных аксессуаров. Попытайтесь распустить волосы и собрать пряди у лица с помощью объемного бантика, и у вас получится впечатляющий образ.

Тупой боб

Эта стрижка станет идеальным вариантом для самых жарких дней. Прическа боб довольно крепко закрепила за собой ведущие позиции в индустрии благодаря универсальности и элегантности. В этом сезоне трендом станет вариант стрижки с ровным срезом выше плеч.

Объемный пучок

Конечно, среди перечня самых модных причесок весны 2025 года не обошлось и без пучка. Чтобы сделать трендовую укладку, попытайтесь собрать волосы в идеальный гладкий хвост, а свободный кончик слегка накрутите и сформируйте объемный пучок.

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