Названы самые модные оттенки маникюра в августе 2023: 'освежают' руки и дарят особый шарм. Фото

Лето на ногтях – пора экстравагантности и безумия красок. В тренде в августе остается интересные и смелые варианты маникюра – с различным декором, глиттером и блестками.

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Также актуальны неон и пастель, которые эффектно оттеняют загорелые руки. Среди пастельных нейл-стилисты выделяют нежный мятный, пудрово-розовый, ярко-желтый и голубой (чтобы посмотреть фото модного маникюра, доскролльте до конца новости).

Кроме того, стоит обратить внимание на малиново-красный Viva Magenta – цвет года по версии института цвета Pantone, неоновый оранжевый, сочный желтый, ярко-зеленый или цвет насыщенной фуксии.

Любительницы нюдовых оттенков могут выбрать бежевый, светло-розовый или нежный персиковый тон.

Также в тренде металлические акценты – серебро и золото; лайм, синий кобальт.

Горячий тренд – глиттер – можно сделать на всех ногтях или на одном. Можно сделать ставку на французский маникюр, как классический с белым кончиком, так и с цветным или глиттерным покрытием.

Нюдовые ногти можно дополнить золотым, бордовым, зеленым или черным цветами.

Среди самых модных рисунков на ногтях – мрамор и геометрические узоры.

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