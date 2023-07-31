Подойдет под любую форму лица! Названа лучшая прическа для коротких волос. Фото

Многие девушки годами ищут "свою" стрижку, которая будет им к лицу, прикрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Некоторые допускают ошибки, выбрав укладку, не подходящую их форме лица. Впрочем, парикмахеры изобрели альтернативу, которая будет подходить всем и является трендовой в 2023 году.

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Речь идет о короткой стрижке шикси. Благодаря ей можно забыть о рутинном уходе за волосами – они всегда будут хорошо выглядеть независимо от текстуры. OBOZREVATEL рассказывает обо всех преимуществах прически и как за ней ухаживать.

Шикси – это изысканное сочетание многослойности и стильной короткой длины. Эта прическа подходит любой форме лица. К тому же, длина легко корректируется, позволяя быстро изменить образ.

Джейн Мэтьюз, парикмахер и стилист, рассказала для Glamour о прическе шикси, которая воплощает в себе микс двух стрижек – "шегги" и "пикси". Этот стиль характеризуется многослойностью и текстурой прядей, напоминая популярные "лохматые" стрижки 1980-х годов.

Мэтьюз считает шикси новым трендом 2023 года, что отлично подходит для тех, кто хочет отрастить длинные волосы после каре. А кроме этого, не решается на очень короткую длину, поскольку порванная стрижка может стать переходным этапом.

По мнению парикмахера, шикси выглядит прекрасно как на прямых волосах, так и с легкими волнами или кудрями. Главной изюминкой этой укладки является "слоистость", которая подходит всем типам волос. Кудрявым девушкам стилисты убирают лишние пряди, которые тяготят прическу, а обладательницам тонких волос наоборот оставляют, чтобы придать объема.

Instagram-профили модных стилистов переполнены видео с трансформациями девушек "до" и "после" стрижки. Прическа шикси – это динамичное и смелое предложение для женщин, которые ищут современный образ. Даже обладательницы средней длины волос не боятся экспериментировать и стригутся коротко.

Многослойность делает шикси легкой в укладке и уходе за волосами, а главное легко моделируется с помощью простых трюков, а иногда и без них. Такая длина не требует сложных процедур или большого количества уходовых средств. Можно обойтись горошиной кондиционера и не использовать маски для волос, поскольку они могут их утяжелять.

Для создания идеальной шикси парикмахеры рекомендуют купить гель или глину. Нужно нанести средство на пальцы, сбивать пряди вверх и стильная прическа готова. Не стоит забывать о термозащите при использовании стайлера или плойки. Это поможет защитить волосы от повреждений и сохранит их здоровыми и красивыми.

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