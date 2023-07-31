newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Подойдет под любую форму лица! Названа лучшая прическа для коротких волос. Фото

Яна Сончковская
Lady Oboz
2 минуты
219
Стрижка шикси – тренд 2023 года

Многие девушки годами ищут "свою" стрижку, которая будет им к лицу, прикрывать недостатки и подчеркивать достоинства. Некоторые допускают ошибки, выбрав укладку, не подходящую их форме лица. Впрочем, парикмахеры изобрели альтернативу, которая будет подходить всем и является трендовой в 2023 году.

Видео дня

Речь идет о короткой стрижке шикси. Благодаря ей можно забыть о рутинном уходе за волосами – они всегда будут хорошо выглядеть независимо от текстуры. OBOZREVATEL рассказывает обо всех преимуществах прически и как за ней ухаживать.

Шикси – это изысканное сочетание многослойности и стильной короткой длины. Эта прическа подходит любой форме лица. К тому же, длина легко корректируется, позволяя быстро изменить образ.

Стилисты показывают, как укладывать "шикси".

Джейн Мэтьюз, парикмахер и стилист, рассказала для Glamour о прическе шикси, которая воплощает в себе микс двух стрижек – "шегги" и "пикси". Этот стиль характеризуется многослойностью и текстурой прядей, напоминая популярные "лохматые" стрижки 1980-х годов.

Мэтьюз считает шикси новым трендом 2023 года, что отлично подходит для тех, кто хочет отрастить длинные волосы после каре. А кроме этого, не решается на очень короткую длину, поскольку порванная стрижка может стать переходным этапом.

Стрижка шикси подходит всем формам лица

По мнению парикмахера, шикси выглядит прекрасно как на прямых волосах, так и с легкими волнами или кудрями. Главной изюминкой этой укладки является "слоистость", которая подходит всем типам волос. Кудрявым девушкам стилисты убирают лишние пряди, которые тяготят прическу, а обладательницам тонких волос наоборот оставляют, чтобы придать объема.

Прическа шикси омолаживает

Instagram-профили модных стилистов переполнены видео с трансформациями девушек "до" и "после" стрижки. Прическа шикси – это динамичное и смелое предложение для женщин, которые ищут современный образ. Даже обладательницы средней длины волос не боятся экспериментировать и стригутся коротко.

Короткие стрижки снова в моде

Многослойность делает шикси легкой в укладке и уходе за волосами, а главное легко моделируется с помощью простых трюков, а иногда и без них. Такая длина не требует сложных процедур или большого количества уходовых средств. Можно обойтись горошиной кондиционера и не использовать маски для волос, поскольку они могут их утяжелять.

Для создания идеальной шикси парикмахеры рекомендуют купить гель или глину. Нужно нанести средство на пальцы, сбивать пряди вверх и стильная прическа готова. Не стоит забывать о термозащите при использовании стайлера или плойки. Это поможет защитить волосы от повреждений и сохранит их здоровыми и красивыми.

Ранее OBOZREVATEL писал о лучших прическах для женщин 40+. Благодаря им можно выглядеть на 10 лет моложе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!