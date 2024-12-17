Черно-белые образы – это скучно: пять цветов в одежде, кричащих о статусности

Хотя минималистическая эстетика "чистых девушек" (англ. – "clean girl") доказала, что это стиль жизни, который останется с нами навсегда, однако каждому человеку время от времени нужны цветные нотки в гардеробе. Это может быть шарф, который придаст вашему образу немного индивидуальности, или яркий свитер с любимыми джинсами. Добавление игривых оттенков к повседневному стилю – это всегда отличный способ освежить ваш модный выбор и выглядеть статусно.

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Как пишут эксперты Who What Wear, иногда бывает сложно понять, как цветные нотки следует добавить в гардероб. Специалисты собрали пять лучших цветовых тенденций, которые можно повторить в повседневных образах.

Зеленая матча

Матча – это мягкий зеленый оттенок. Независимо от того, выбираете ли вы кашемировый свитер или аксессуар, например, зеленую сумку, этот цвет обязательно стоит попробовать в этом сезоне.

Мокко мусс

Цвет года по версии Pantone 2025 уже прокладывает себе путь через инфлюэнсеров. Он все еще создает эстетику "чистой девушки", но с более приглушенным оттенком.

Голубой "old many"

Самый простой способ воплотить этот цветовой тренд – надеть простую рубашку на пуговицах. Совместите ее с джинсами или накиньте на плечи, чтобы создать стильный образ. Вы также можете выбрать уютный свитер в этом светло-голубом оттенке.

Оттенки лосося

Эксперты выделяют тенденцию этого аппетитного сочетания светло-розового с розово-красным. Смелее надевайте яркие брюки или выбирайте сдержанный кардиган в веселом цвете.

Масляный желтый

Тенденция сочетания моды с едой сейчас набирает обороты, когда дело доходит до выбора цветов. Желтый – это такой волшебный, но утонченный способ добавить больше цвета в ваш гардероб.

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