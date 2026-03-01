Названа самая частая причина ссор между парами: как ее избежать

Исследование, проведенное в Великобритании, показало, что 31% пар ссорятся по крайней мере раз в неделю. Самой частой причиной ссор были домашние обязанности (31%), но также сюда входила необходимость повторяться (29%) и ощущение, что их не слышат.

Почти шестеро из десяти (58%) сказали, что чувствуют себя оторванными от своего партнера, когда не до конца понимают, что тот пытается сказать. Из-за этого они часто испытывают разочарование, эмоциональную отстраненность и изоляцию, пишет Express.

На фоне этого эксперт программы "Женаты с первого взгляда" Пол Брансон отметил, что основным моментом, который отвечает именно за крепкую эмоциональную связь в паре, является способность говорить, слушать и слышать.

Согласно опросу, проведенному через OnePoll, 21% признали, что сейчас чувствуют меньшую связь со своим партнером, чем в начале отношений.

Среди основных причин – меньшая интимная близость (53%), давление повседневной жизни (52%) и зацикленность на рутине (50%).

Многие также считают, что их связь ослабла, потому что партнер не слушает их так часто, как раньше (38%), или потому, что общение в целом ухудшилось (35%).

Более того, 48% подозревают, что их партнер может иметь проблемы со слухом, поскольку ему нужно постоянно повторять одно и то же. Многие люди не осознают, что их слух изменился, пока партнер не укажет им на это.

