Как сохранить отношения на расстоянии: 'идеальная формула' для влюбленных пар

Поддерживать отношения на расстоянии может быть довольно трудно, но для этого создана "идеальная формула". Так, секрет успешных отношений на расстоянии для студентов раскрыл математик Бобби Сигалл. Он проанализировал данные 1000 человек в возрасте от 18 до 30 лет в Великобритании, которые находились в отношениях на расстоянии во время учебы в университете.

Формула, которую он разработал, отражает усилия, вложенные в отношения, по сравнению с трудностями, с которыми вы сталкиваетесь. Согласно этой теории, чем выше ваш индекс любви на расстоянии, тем больше вероятность успеха отношений, пишет Express.

Исследование показало, что эти пары обычно виделись со своими партнерами только три раза в месяц, преодолевая в среднем 276 километров каждый раз.

В результате они тратили почти 227 долларов ежемесячно на дорогу, чтобы увидеться со своими близкими. Однако 85% считают, что они видели бы своего партнера чаще, если бы существовало больше доступных вариантов путешествий.

Как оказалось, хотя 30% путешествуют автомобилем, а 27% – автобусом, большинство этих поездок (72%) осуществлялись поездом, что может быть дорого.

"Наше исследование показывает, что стоимость отношений на расстоянии может вызвать неудобства. Постоянные поездки на поезде могут действительно накапливаться, поэтому путешествия на автобусе между городами часто намного доступнее", – сказали авторы.

"Идеальная формула" была создана с учетом ряда факторов, таких как количество километров, которые студенты преодолели, чтобы увидеться, количество обмененных текстовых сообщений, частота звонков и то, как часто они выражали свои чувства друг к другу.

В среднем типичный человек ежедневно отправляет своему партнеру впечатляющие 68 сообщений и четыре раза общается с ним по телефону. Кроме того, они пропустили примерно четыре с половиной дня лекций или занятий в месяц из-за посещения своего партнера.

В целом 72% подтвердили, что их отношения на расстоянии были успешными и они до сих пор вместе.

По мнению тех, кто учится в университете и поддерживает отношения на расстоянии, ключом к успеху является ежедневное общение с партнером или через звонки, или через текстовые сообщения, а также понимание того, что разлука не является вечной.

Как измерить свой индекс любви на расстоянии

v = посещений в месяц

мₙ = нормализованное пройденное расстояние (фактическое ÷ порог "слишком далеко"),

t = ежедневные сообщения

c = ежедневные звонки

l = ежедневные "Я тебя люблю"

r = коэффициент устойчивости (например, доля тех, кто соглашается, что длительные расстояния заставляют их ценить время, проведенное вместе: 86% = 0,86)

d = сложность расстояния (показатель стоимости и продолжительности путешествия)

s = коэффициент стресса

Если ваши отношения набрали более 300 баллов по индексу любви на расстоянии, ваши шансы на успех высоки.

