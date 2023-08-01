Стали примером для миллионов! Пять культовых причесок, ставших визитной карточкой звезд. Фото

Женщины всегда смотрят на знаменитостей перед походом в салон красоты. Девушки приходят к парикмахерам с запросами "каре как у Бекхэм", "макияж Кайли Дженнер" или "кудри Джессики Паркер".

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Неповторимый стиль звезд помогает в карьере, а иногда кардинальное изменение имиджа делает их еще более популярными. OBOZREVATEL рассказывает об укладках селебрити, которые стали примерами для миллионов красавиц.

Дженнифер Энистон – каскад на среднюю длину

Мода на стрижки "каскадом", прямые волосы и мелирование постепенно возвращается. Укладка шаровой звезды Голливуда Дженнифер Энистон придает лицу свежесть. Героиня сериала "Друзья" за всю свою карьеру ни разу не изменила цвет волос или прическу.

Голли Берри – короткая стрижка пикси

Актриса Голли Берри стала популярной, когда у нее были волосы средней длины. Впрочем, сейчас уже немногие помнят ее с длинными прядями. У звезды красивые вьющиеся локоны и десять лет назад она сделала свою знаменитую короткую стрижку, которой больше не изменяет. Пикси подчеркивает все прелести лица Берри и придает яркости ее образу.

Сара Джессика Паркер – кудри на длинных волосах

Укладка Сары Джессики Паркер стала ее отличительной чертой, но иногда актриса меняет прически. Впрочем, все ассоциируют ее именно с легкими воздушными кудрями. Обладательницы длинных волос могут с легкостью воспроизвести укладку с помощью тонкой плойки.

Виктория Бекхэм – длинное каре

В начале 2000-х стрижка Виктории Бекхэм была культовой. Удлиненное каре, как у Бекхэм, носили все – независимо от цвета и типа волос. Сама дизайнер стрижки от нее отказалась в пользу укладки с длинными прямыми прядями.

Кейт Миддлтон – подкрученные концы

Консервативная принцесса Уэльская Кейт Миддлтон почти никогда не меняет укладку. Она является обладательницей густой темной шевелюры, концы которой всегда подкручены. Все девушки мечтают о таких гладких и сияющих волосах. Стилист герцогини всегда немного подкручивает волосы на кончиках, чтобы прическа имела и естественный, и в то же время нарядный вид.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лучшей прическе для коротких волос. Укладка будет подходить любой форме лица.

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