Названа худшая стрижка для женщин старше 40 лет: прибавляет возраст и подчеркивает морщины. Фото

Каждый поход в парикмахерскую для любой женщины – настоящий стресс, поскольку даже проверенный мастер может совершить ошибку и сделать неудачную стрижку, а это – испорченное настроение минимум на неделю. Очень важно учитывать не только тенденции и собственные желания, но и форму лица, цветотип внешности, качество волос и многое другое. Один из ключевых факторов – возраст. Стрижки, которые идеально подходили вам в 20-30 лет, могут совершенно иначе смотреться после сорока.

Видео дня

Так, одним из самых неудачных решений для дам 40+ будет "бахрома" – густая челка. Она способна прибавить возраст и подчеркнуть все возрастные изменение на лице, такие как морщинки, тонкость кожи, покраснения и общую усталость. OBOZREVATEL подробнее расскажет о "коварности" этой прически для красавиц постарше.

Слишком густая и прямая "бахрома", помимо прочего, округляет лицо. Таким образом оно визуально выглядит шире и полнее. С челкой такого формата вы рискуете выглядеть на 10 лет старше своего реального возраста, а это наверняка совсем не тот эффект, которого вы хотите достигнуть.

Кроме того, "бахрома" утяжеляет лицо, а глаза кажутся гораздо меньше. Удивительно, что многие женщины 40+ ошибочно считают густую и прямую челку выигрышным вариантом, а потому часто экспериментируют с ней. Важно добавить, что "бахрома" часто приводит к потере объема, а потому образ выглядит несколько несвежим и унылым.

Кому не подходит прямая "бахрома"?

Прямая и густая "бахрома", как мы выяснили, подходит не каждой женщине. И уж точно ее не стоит делать красавицам с круглым или квадратным лицом. "Бахрома" укорачивает лицо, делает его более круглым, а черты – более резкими.

Прически с "бахромой" для женщин старше 50 лет

Если женщина старше 40-50 лет чувствует себя наиболее комфортно именно с такой стрижкой, то ей следует выбрать более мягкую "бахрому", вытянутую на одну сторону или обернутую вокруг лица с обеих сторон, а также челку-занавеску. Короткая не слишком густая "бахрома", например, стрижка "чаша", – хороший выбор, особенно для смелых женщин.

Отметим, ранее мы рассказывали о цветах волос, которые сильно старят. О них стоит забыть после 40 лет, если хотите выглядеть моложе. О коварных оттенках – читайте в нашем материале.

Также OBOZREVATEL писал, какую одежду не стоит носить женщинам старше 50-ти лет. В список попали джинсы с дырками, мешковатые костюмы и многое другое. Ознакомиться с перечнем "запрещенных" вещей предлагаем по ссылке здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!