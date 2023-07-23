Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и 'дешевят'. Фото

Вы не должны отказываться от своего индивидуального стиля после 50-ти лет. Главное модное правило для красавиц любого возраста – носить ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и гармонично. Тем не менее, чем старше вы становитесь, тем более ограниченными становится выбор одежды, поскольку большинство брендов ориентированы на женщин 20-30 лет. Кроме того, не все модели, которые нравились раньше, нравятся сейчас, и это нормально, поскольку ваша фигура несколько изменилась. Точно так же после определенного возраста не все цвета можно носить – некоторые из них способны сделать образ мрачным и бледным, а морщинки и усталость на лице – более заметными.

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Так, дамам 50+ рекомендовано отказаться от красных и пастельных оттенков. С возрастом капилляры на лице становятся более хрупкими и разрушаются. так что кожа выглядит более "красной" и тонкой. Перечисленная выше палитра подчеркивает все покраснения, а также делает образ блеклым. Журнал Deavita рассказал, какие вещи лучше избегать женщинам постарше.

Чрезмерно большая одежда

Мешковатая одежда не скрывает прибавку веса в среднем возрасте. Если вы наденете безразмерную рубашку в 50 лет, то вы будете выглядеть тяжелее и старше своего реального возраста. Негабаритные вещи привлекают внимание, предполагая, что вы действительно заполняете все это пространство. Поэтому не носите слишком большую, бесформенную одежду – она только утяжелит ваш образ. А вот акценты на талии при помощи, например, ремня, придадут вам четкость и элегантность. Часть вашей фигуры должна быть видна, иначе вы рискуете выглядеть больше и старше, чем есть на самом деле.

Кроп-топ

Кроп-топ – один из главных трендов лета последние несколько лет. Но это не значит, что его стоит носить женщинам старше 50-ти. Вероятнее всего, вы в нем будете выглядеть неуместно. Создать элегантный и даже соблазнительный образ можно за счет стильных рубашек и блуз, которые будут закрывать все нужные моменты и демонстрировать ваши выигрышные стороны.

Глубокое декольте

Слишком глубокие декольте, обнажающее выпуклую грудь, не наилучшим образом смотрится на дамах старше 50 лет. Когда грудь начинает морщиться и гравитация берет свое, пора заменить провокационные платья и рубашки с вырезами на одежду, которая оставляет немного больше возможностей для воображения.

Джинсы с дырками

В 2023 году джинсы с дырками числятся в списке антитрендов. Эту модель не стоит носить даже юным модницам, если они не хотят получить провальный аутфит. А дамам 50+ дырки на джинсах избегать стоит еще по той причине, что выглядят они с ними просто неуместно. Ваш бунтарский дух может проявиться и в недырявых моделях. Например, присмотритесь к свободным фасонам с необработанным подолом.

Слишком высокий каблук

Откажитесь от слишком высоких каблуков. Это не значит, что вам нужно выкинуть любимые туфли или босоножки. Главное, чтобы каблук не был чересчур высоким. Это лишь навредит вашим ногам и здоровью в целом. Классические фасоны из хорошо выделанных материалов подойдут вам больше.

Треккинговые брюки

Проблема с такими брюками заключается в том, что они являются большим модным промахом, особенно если их носят женщины старшего возраста. Они часто слишком обтягивают фигуру, обычно не подходят по длине и могут придать нижней части тела непропорциональный вид, что выглядит крайне некрасиво.

Ранее OBOZREVATEL писал, какую обувь нельзя носить летом. Эти модели могут серьезно навредить здоровью: они травмируют стопы, провоцируют появление болезненных мозолей и даже оказывают пагубное сотрясение всей скелетно-мышечной системы.

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