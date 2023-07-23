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Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Анна Кравчук
Lady Oboz
3 минуты
180
Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и 'дешевят'. Фото

Вы не должны отказываться от своего индивидуального стиля после 50-ти лет. Главное модное правило для красавиц любого возраста – носить ту одежду, в которой вы чувствуете себя уверенно и гармонично. Тем не менее, чем старше вы становитесь, тем более ограниченными становится выбор одежды, поскольку большинство брендов ориентированы на женщин 20-30 лет. Кроме того, не все модели, которые нравились раньше, нравятся сейчас, и это нормально, поскольку ваша фигура несколько изменилась. Точно так же после определенного возраста не все цвета можно носить – некоторые из них способны сделать образ мрачным и бледным, а морщинки и усталость на лице – более заметными.

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Так, дамам 50+ рекомендовано отказаться от красных и пастельных оттенков. С возрастом капилляры на лице становятся более хрупкими и разрушаются. так что кожа выглядит более "красной" и тонкой. Перечисленная выше палитра подчеркивает все покраснения, а также делает образ блеклым. Журнал Deavita рассказал, какие вещи лучше избегать женщинам постарше.

Чрезмерно большая одежда

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Мешковатая одежда не скрывает прибавку веса в среднем возрасте. Если вы наденете безразмерную рубашку в 50 лет, то вы будете выглядеть тяжелее и старше своего реального возраста. Негабаритные вещи привлекают внимание, предполагая, что вы действительно заполняете все это пространство. Поэтому не носите слишком большую, бесформенную одежду – она только утяжелит ваш образ. А вот акценты на талии при помощи, например, ремня, придадут вам четкость и элегантность. Часть вашей фигуры должна быть видна, иначе вы рискуете выглядеть больше и старше, чем есть на самом деле.

Кроп-топ

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Кроп-топ – один из главных трендов лета последние несколько лет. Но это не значит, что его стоит носить женщинам старше 50-ти. Вероятнее всего, вы в нем будете выглядеть неуместно. Создать элегантный и даже соблазнительный образ можно за счет стильных рубашек и блуз, которые будут закрывать все нужные моменты и демонстрировать ваши выигрышные стороны.

Глубокое декольте

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Слишком глубокие декольте, обнажающее выпуклую грудь, не наилучшим образом смотрится на дамах старше 50 лет. Когда грудь начинает морщиться и гравитация берет свое, пора заменить провокационные платья и рубашки с вырезами на одежду, которая оставляет немного больше возможностей для воображения.

Джинсы с дырками

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

В 2023 году джинсы с дырками числятся в списке антитрендов. Эту модель не стоит носить даже юным модницам, если они не хотят получить провальный аутфит. А дамам 50+ дырки на джинсах избегать стоит еще по той причине, что выглядят они с ними просто неуместно. Ваш бунтарский дух может проявиться и в недырявых моделях. Например, присмотритесь к свободным фасонам с необработанным подолом.

Слишком высокий каблук

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Откажитесь от слишком высоких каблуков. Это не значит, что вам нужно выкинуть любимые туфли или босоножки. Главное, чтобы каблук не был чересчур высоким. Это лишь навредит вашим ногам и здоровью в целом. Классические фасоны из хорошо выделанных материалов подойдут вам больше. 

Треккинговые брюки

Эти шесть нарядов нельзя носить после 50: ошибки и цвета одежды, которые старят и "дешевят". Фото

Проблема с такими брюками заключается в том, что они являются большим модным промахом, особенно если их носят женщины старшего возраста. Они часто слишком обтягивают фигуру, обычно не подходят по длине и могут придать нижней части тела непропорциональный вид, что выглядит крайне некрасиво.

Ранее OBOZREVATEL писал, какую обувь нельзя носить летом. Эти модели могут серьезно навредить здоровью: они травмируют стопы, провоцируют появление болезненных мозолей и даже оказывают пагубное сотрясение всей скелетно-мышечной системы.

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