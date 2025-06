Набирает все большую популярность: какой цветовой тренд актуален летом

Обычно мода в любом сезоне характеризуется тяготением к нескольким цветам, которые встречаются повсеместно. Так прошлой зимой это был цвет бургундского вина, а весной ему на смену пришел нежный оттенок сливочного масла. Однако этим летом мы видим новый интересный тренд в колористике.

Как пишет издание Who What Wear, первыми его задали вьетнамки Dune от бренда The Row. Среди другой летней обуви такого типа их начали выделять необычные колористические решения. Наряду с классической полностью черной моделью бренд выпустил также вариант с черными перемычками и бежевой подошвой и красно-черный вариант.

Вскоре после этого модный дом Saint Laurent представил танкетки Salomé в смелых двухцветных вариантах, таких как кобальтовый и красный, а также шафрановый с темно-синим. Подхватила тренд пока не выпущенная на рынок сумка Bottega Veneta Dustbag Notte. В ней материал цвета верблюжьей шерсти дизайнеры соединили с кистями вишневого и томатного оттенков красного. После этого стало понятно, что двухцветный цветовой тренд должен стать топовым летом 2025 года.

И чем неожиданнее будет сочетание, тем более модным будет образ. Стилисты советуют комбинировать нежные пастельные оттенки с яркими тонами. Если чрезмерная яркость – не слишком комфортный для вас прием, выбирайте вещи базовых цветов, но украшенные акцентными элементами, такими как строчка, нашитые ленты или яркие ремешки.

Этот тренд свидетельствует об отходе от популярной в последнее время цветовой палитры в базовых тонах и возвращении в моду цвета. Такой сдвиг происходит именно тогда, когда нейтральные оттенки начинают казаться устаревшими и немодными, а яркие краски возвращают гардеробам свежесть и индивидуальность.

