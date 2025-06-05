Выглядит дорого: летний цвет, который всегда в тренде

Все мы любим лето, в частности, из-за того, что оно дает нам широкие возможности для самовыражения через одежду. Но жара может стать помехой, если вы хотите выглядеть действительно круто и дорого. И здесь на помощь приходит один-единственный цвет, который возвращается в тренды каждый летний сезон.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, речь идет о белом – идеальном цвете одежды для жары и роскошном фоне для ваших лучших летних образов. На ярком солнце он буквально светится, превращая простые базовые вещи в элегантные наряды. Да, ухаживать за белым непросто, но этот цвет стоит вложенных усилий. И вот как его нужно носить этим летом.

С цветом сливочного масла

Этот нежный пастельный оттенок желтого остается на пике моды еще с весны. Цвет сливочного масла подходит для любого типа внешности. Но сочетайте его с белоснежными вещами, и он создаст для него контраст без контраста. Это очень выигрышное и трендовое сочетание.

С черным

Это классическая пара, разлучить которую не сможет никогда и ничто. Этим летом стилисты советуют делать акцент в первую очередь на однотонных белых вещах, а черный использовать лишь отдельными вкраплениями в обуви, аксессуарах, деталях и украшениях.

С блестящей текстурой

Если белый так выгодно сияет на летнем солнце, почему бы не довести этот блеск до абсолюта? Выбирайте вещи из блестящих тканей, таких как атлас. Тем более, что платья в бельевом стиле снова стали хитом сезона. Не бойтесь дополнять их роскошными украшениями и аксессуарами – максимализм сейчас тоже в почете.

С золотом

Если уж мы заговорили о максимализме, то довести "дорогой" вид белого цвета до абсолюта поможет золото. Добавляйте его повсюду. Выбирайте аксессуары с золотистой фурнитурой, украшайте одежду золотыми пуговицами, полагайтесь на золотые украшения, в конце концов.

С прозрачным

Тренд на прозрачность не проходит вот уже который сезон. А прозрачность в сочетании с белым – это одна из лучших тенденций этого лета. Это может быть все, что угодно – платья и юбки из белой сетки, изысканное белое кружево или модные сейчас плетеные балетки белоснежного цвета. Покажите, как роскошно играет ваш летний загар под прозрачными белыми вещами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых купальниках этого лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.