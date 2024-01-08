Педро Паскаль со сломанной рукой и эпатажный Ленни Кравиц: 7 мужчин, поразивших образами на красной дорожке 'Золотого глобуса-2024'

В ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81-я церемония награждения престижной премии "Золотой глобус". Для звезд это очередная возможность привлечь к себе внимание своими роскошными нарядами. И если мы привыкли обсуждать эффектные платья знаменитых женщин на красной дорожке, то мужчины обычно остаются без должного внимания. И очень зря! Ведь мужская мода тоже может похвастаться своим эпатажем и изысканностью.

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Последние несколько сезонов известные мужчины все чаще предпочитают брюки с высокой посадкой, не боятся носить трендовые ковбойские сапоги козаки с острым носком и приталенные жакеты, выигрышно подчеркивающие маскулинный силуэт. Все это и даже больше присутствовало и на "Золотом глобусе". OBOZ.UA сделал подборку эффектных мужских образов.

Киллиан Мерфи

Биографическая драма о разработчике атомной бомбы "Оппенгеймер" получила на премии 5 статуэток. В частности, и исполнитель главной роли Киллиан Мерфи был признан лучшим актером. И если кинокритики отметили талант звезды, модные эксперты расхвалили его стильный лук. Мерфи предстал перед папарацци и коллегами в классических черно-белых цветах, выбрав изысканный костюм от Saint Laurent. Лакированные сапоги в сочетании с рубашкой под смокинг создали действительно вау-эффект.

Педро Паскаль

Звезда сериала "Последние из нас" уже давно утвердил за собой титул одного из самых стильных мужчин Голливуда. Непреклонной его репутация модника осталась, несмотря на сломанную руку. Актер поразил публику стильным аутфитом от Bottega Veneta, который соединил с черным бандажем-повязкой.

Ленни Кравиц

Выдающийся музыкант и актер с украинскими корнями привык эпатировать на публике или же в своих клипах. В этот раз Ленни Кравиц не стал делать исключений. На красной дорожке он появился в костюме необычного кроя с вырезами от Alexander McQueen, соединив его с сапогами с острым носком и солнцезащитными очками.

Тимоти Шаламе

Не отстает, а скорее даже лидирует в списке стильных и знаменитых мужчин и Тимоти Шаламе. 28-летняя звезда фильмов "Вилли Вонка", "Дюна", "Маленькие женщины" и других выбрал несколько мерцающий и, несмотря на черный цвет, яркий образ от Celine.

Тайлер Джеймс Уильямс

Светлым пятном среди черных смокингов стал Тайлер Джеймс Уильямс и его бежевый в темно-коричневую полоску костюм от Dolce & Gabbana. Приталенный силуэт, широкие брюки, удачно подобранная обувь и точно расставленные акценты заслуживают высокой оценки.

Джаред Лето

Если на вашей модной тусовке нет Джареда Лето, то не называйте это модной тусовкой. Актер и музыкант действительно имеет узнаваемый стиль и любит играть с одеждой. В этот раз он выбрал оверсайз-пиджак черного цвета, белые брюки и лакированные трендовые сапоги, а также дополнил лук черными перчатками.

Барри Кеоган

Пестрый образ Барри Кеогана – это костюм из дебютной коллекции Фаррелла Уильямса для Louis Vuitton. 31-летний ирландский актер явно выделялся среди других своих коллег.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал обо всех победителях премии "Золотой глобус-2024". В этом году лауреатов объявляли в 27 категориях. Немало ставок делали на уже культовую ленту "Барби", которая была представлена сразу в 9 номинациях. Впрочем, первенство по количеству наград получил все же "мрачный" конкурент розовой комедии – "Оппенгеймер".

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" попал в шортлисты премии "Оскар". К тому же сразу в двух номинациях, на которые подавался.

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