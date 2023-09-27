Маникюр, который подходит ко всему: семь модных трендов осени 2023

Осенний маникюр от летнего отличает его сдержанность, холодный подтон и простой дизайн. Когда лето остается позади вместе с модой на яркие лаки и смелые решения, в тренды врывается минимализм, мрачность и глубокие цвета.

В этом году можно смело выбирать по меньшей мере между 7 разными оттенками, которые будут точно подходить под любой образ. О них рассказали на сайте Fashionista (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Вишнево-красный

От летнего варианта красного маникюра этот дизайн отличает более спокойный, холодный подтон.

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Темно-синий

Трудно найти более глубокий и прохладный оттенок, чем темно-синий лак. Он выглядит элегантно, "дорого" и интересно на ноготках в любое время, но в холодные дни становится особенно стильным.

Бордовый

Еще один цветной лак, который будет в моде – бордовый. Этот благородный оттенок представляет собой смесь глубокого фиолетового и темно-красного. Он идеально подходит к любому цвету кожи.

Шоколад

Традиционно, с пожелтевшими листьями хорошо сочетается коричневый цвет, поэтому он также будет в тренде. Шоколадный оттенок будет выигрышно смотреться с любым гардеробом.

Оливковый

Этот красивый оттенок зеленого буквально кричит об осени. В нем есть нечто стильное и спокойное, хотя технически он немного ярче, чем привычные нейтральные цвета.

"Сожженный" апельсин

Оранжевый цвет в типичной, яркой вариации будет выглядеть антитрендово, однако более темный оттенок станет хитом осени. "Сожженный" апельсин предполагает, что цвет будет выглядеть тускло и не так бросаться в глаза.

Нюд

Все оттенки молочного и бежевого цветов останутся актуальными, как и раньше. Эти дизайны не выйдут из моды еще долго, ведь их любят стильные, элегантные и деловые красавицы.

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