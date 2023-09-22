Что такое BIAB-маникюр и почему после него больше не захочется возвращаться в гель-лак

Гелевый маникюр уже стал классикой, однако иногда так хочется дать своим ноготкам "подышать" и отдохнуть. Впрочем, после снятия лака ногти могут быть слабыми и ломкими, что имеет не очень презентабельный вид. Этого предотвратить поможет новый тренд 2023 года, завирусившийся в социальных сетях. Формула нового поколения уже завоевала популярность благодаря семье Кардашьян-Дженнер. Что же такого особенного в BIAB-маникюре и почему с каждым днем он привлекает внимание все большего количества женщин всех возрастов?

Что такое BIAB

BIAB – это маникюр, сделанный на основе структурирующего геля. Он был создан мастерами компании The Gel Bottle из Великобритании. Они и придумали аббревиатуру BIAB (Builder In A Bottle, которая переводится как средство для наращивания во флаконе). "Нужно нанести структурирующий гель на ногти так, как мы наносим обычный лак, а затем покрыть их гель-лаком", – говорит мастер по маникюру и владелица салона в Нью-Йорке Julie K Nail Artelier Джули Кандалек.

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Новая формула, которая полезна ногтям

По словам представителей британской ногтевой компании, это настоящий прорыв в сфере нейл-арта. Дело в том, что многие женщины, делающие маникюр, не осознают того факта, что агрессивные химикаты и токсины могут проникать в организм через поры ногтевой пластины. К примеру, традиционный акрил содержит такие канцерогены, как формальдегид и бензол. Поэтому мастерам ногтевого сервиса было важно создать новое покрытие, которое приносило бы максимум пользы для здоровья.

Наносимый на ногти состав – специальный гель, обеспечивающий им защитный барьер. Такой маникюр гораздо полезнее традиционного.

"Структурирующий лак создается с использованием специальной формулы мягкого геля, который мягче, чем акрил, но толще, чем обычные гель-лаки", – объясняет Тину Белло, мастер по маникюру и старшая представительница бренда Mylee. Такой маникюр не просто выглядит красиво, но и обеспечивает дополнительную прочность и защиту, что, в свою очередь, может позволить вашим ногтям расти длиннее.

"При правильном использовании BIAB может быть отличным для вашей ногтевой пластины, особенно если вы склонны грызть ногти или они регулярно ломаются", – говорит Белло.

Укрепление ногтей и "срок действия" BIAB

Белло говорит, что ногти BIAB обычно могут держаться от двух до четырех недель, но это полностью зависит от вашего образа жизни и работы.

По словам создателей геля, благодаря инновации ногти всегда будут иметь гладкий и крепкий вид. Основные цвета, используемые для маникюра – розовые, но при желании всегда можно нанести гель нужного оттенка поверх основания. Слой универсального покрытия защищает ногти от гель-лака, и после его снятия они не так ломки, как во время маникюра с покрытием шеллак или акрил.

Как делают BIAB маникюр

Вся процедура похожа на стандартный метод покрытия гель-лаком и занимает примерно полтора часа. Сначала мастер готовит ногти, придавая им форму и обрезая кутикулу. Затем наносит специальный состав структурирующего геля как основание. По желанию клиента ногтевой пластине придается нужная форма. Затем покрытие высушивается с помощью ультрафиолетовой лампы: оно затвердевает гораздо длиннее, чем шеллак.

Последний этап – нанесение на ногти гель-лака нужного оттенка. В этом случае BIAB-покрытие выступает основой, поскольку в его палитре всего лишь один цвет – розовый.

Разница между BIAB и гелевыми ногтями

"BIAB часто имеет немного более густую консистенцию, чем гелевые ногти, но визуальные результаты не отличаются, – объясняет Белло. – Когда вы выйдете из салона, вы все равно будете иметь гладкий, блестящий мани".

Гель, созданный британцами, обеспечивает такое же долговечное и глянцевое покрытие, как шеллак и акрил, но при этом укрепляет натуральные ногти. На сегодняшний день BIAB – лучшая альтернатива другим гель-лакам. Его можно наносить тонкими слоями в качестве базового покрытия, чтобы придать дополнительный слой прочности любому маникюру. Он отлично подходит для того, чтобы сохранить ногти длинными, крепкими и здоровыми.

Риски

Если произошел откол геля или его отслаивание, необходимо поскорее обратиться в салон, чтобы сделать новый маникюр. Несмотря на то, что в состав структурирующего геля входят полезные для ногтей ингредиенты, помогающие их укреплять, нельзя допустить, чтобы химические вещества контактировали с телом.

Как выяснилось, в составе покрытия есть вещества, которые могут вызвать онихолизис – отделение ногтя от ногтевого ложа. В этом случае лечение патологического состояния может занять несколько месяцев.

Мастера ногтевого сервиса говорят, что делают его далеко не всем. Так, Шарлотта Эмили из Великобритании отказывает клиенткам с очень тонкими легко отслаивающимися ногтями и женщинам, у которых есть аллергия на химические вещества, поскольку велика вероятность возникновения аллергической реакции.

BIAB-ногти собственноручно

Вы можете приобрести собственный набор и делать маникюр дома, чтобы сэкономить немного денег. Отличная новость о ногтях BIAB заключается в том, что вы также можете делать это собственноручно, так что вам не нужно постоянно возвращаться в салон, если вы этого не хотите.

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