Изысканно, но празднично: лучшие идеи минималистического маникюра на Новый год

Новогодний маникюр необязательно должен быть с елочками, снежинками или снеговиками. Яркую атмосферу можно передать минималистичным дизайном, но добавить к нему капельку праздничных красок.

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Минимализм в маникюре остается трендом даже на зимний сезон. Он гармонично дополняет вечерний наряд, подчеркивая красоту рук. В нем акцентируют внимание на простых линиях и тонких деталях, которые выглядят эффектно, но ненавязчиво. OBOZ.UA собрал лучшие идеи минималистичного дизайна.

Хром

Блеск хрома – идеальный вариант, чтобы добавить яркость маникюра на фоне новогодних праздников.

Конфетка

Маникюр в виде красно-белой трости-карамельки прекрасно дополняет новогоднее настроение.

Подарок

Цветные ленты на ногтях имеют изящный и нежный вид.

Новогодние атрибуты

Благодаря экспериментам можно создать из классических новогодних атрибутов минималистичный маникюр.

Звезды

Звезды на ногтях прекрасно сочетаются с таким же ярким образом.

Капельки

Маникюр с минималистичными капельками разных цветов идеально дополнит образ.

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