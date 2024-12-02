Изысканно, но празднично: лучшие идеи минималистического маникюра на Новый год
Новогодний маникюр необязательно должен быть с елочками, снежинками или снеговиками. Яркую атмосферу можно передать минималистичным дизайном, но добавить к нему капельку праздничных красок.
Минимализм в маникюре остается трендом даже на зимний сезон. Он гармонично дополняет вечерний наряд, подчеркивая красоту рук. В нем акцентируют внимание на простых линиях и тонких деталях, которые выглядят эффектно, но ненавязчиво. OBOZ.UA собрал лучшие идеи минималистичного дизайна.
Хром
Блеск хрома – идеальный вариант, чтобы добавить яркость маникюра на фоне новогодних праздников.
Конфетка
Маникюр в виде красно-белой трости-карамельки прекрасно дополняет новогоднее настроение.
Подарок
Цветные ленты на ногтях имеют изящный и нежный вид.
Новогодние атрибуты
Благодаря экспериментам можно создать из классических новогодних атрибутов минималистичный маникюр.
Звезды
Звезды на ногтях прекрасно сочетаются с таким же ярким образом.
Капельки
Маникюр с минималистичными капельками разных цветов идеально дополнит образ.
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