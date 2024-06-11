Масляный блонд, мягкий чёрный и другие. Названы самые модные виды окрашивания волос лета 2024

Каждый сезон всегда приносит жажду к изменениям, особенно лето, ведь это время года удивляет нас разнообразными тенденциями. "Солнце вышло, и мы добавляем больше светлых цветов, начиная с верхушки: наших волос, – говорит знаменитая колористка Трейси Каннингем. – Цвет волос буквально определяет весь наш образ".

По словам экспертов, тренды лета 2024 – это естественные оттенки прядей, пишет Women. Именно сейчас идеальное время для экспериментов.

Масляный блонд

Благодаря Барби-тренду прошлым летом, яркий блонд был везде. Кукольные волосы постепенно становятся антитрендом, однако им на замену пришел цвет сливочного масла. У него золотистый оттенок и он прекрасно переливается под солнечными лучами.

Сияющий каштан

Если вы думаете, что каштановым волосам не место в летнюю погоду, этот тренд доказывает иначе. Стилисты нарекли окрашивание "грибным", ведь цвет постепенно светлеет к кончикам. По словам парикмахера Чаза Дина, мягкий каштановый цвет пришел на замену дымчатым, серым оттенкам.

Пастель

Среди трендов лета 2024 есть варианты для тех, кто любит смелые решения. Как, например, этот "выгоревший" пастельный розовый. "Мягкие оттенки, такие как лавандовый, персиковый и голубой будут доминировать", – сказал вице-президент R+Co по разработке цветов Ричи Кандасами.

Жареный орех

Хотя корица была одним из трендов прошлой осенью, жареный орех – это хит сезона. Он так же привлекателен, а соблазнительная яркость делает его идеальным выбором для теплой поры. Сочетайте это окрашивание с короткой стрижкой.

Мягкий черный

Черные волосы на лето? Мягкий темный цвет стал исключением из правил. Колористка Мерая Джозеф отмечает: попросите у своего мастера добавить блеска, поскольку без него цвет будет быстрее вымываться.

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