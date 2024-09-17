Маникюр, от которого веет уютом: какие цвета будут идеально выглядеть осенью

Несмотря на время года, маникюр является важной деталью, способной завершить ваш образ. С наступлением осени ведущие позиции nail-индустрии занимают сдержанные цвета, от которых, в отличие от ярких летних трендов, веет уютом.

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В течение дождливого сезона традиционно незаурядной популярности достигают темные оттенки лаков. Редакторы издания Woman & Home собрали лучшие глубокие оттенки, которые будут идеально выглядеть осенью.

Цвет "черная вишня"

Эта окраска прекрасно подойдет для тех, кто предпочитает нестандартное декорирование ногтей. На первый взгляд может показаться, что маникюр выполнен чёрным оттенком лака. Однако, когда на ваши руки попадет хотя бы чуть-чуть света, станет видимым темно-бордовый цвет.

Коричневый эспрессо

Коричневый маникюр каждую осень вызывает восхищение у ценителей модных тенденций. Изысканный оттенок эспрессо, так или иначе ассоциирующийся с чашкой ароматного кофе, придаст вашему образу особого уюта.

Изумрудный

Глубокий зеленый станет незаменимым оттенком осеннего декорирования ногтей. Кроме того, что этот цвет является прекрасной альтернативой базовому черному, он будет непревзойденно выглядеть как на длинных, так и на коротких ногтях.

Темно-синий

Едва ли не каждой дождливой поры темно-синяя окраска ногтей становится трендом номер один среди любителей моды. Этот насыщенный, но одновременно базовый оттенок придется по душе тем, кто не любит сильно экспериментировать с дизайнами.

Черный

Черные ногти – классика, не покидающая ведущих позиций nail-индустрии на протяжении многих лет. Этот насыщенный оттенок будет хорошо выглядеть как в однотонном маникюре, так и в разнообразных дизайнах.

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