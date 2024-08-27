Названы самые модные цвета маникюра осени 2024: идеи дизайнов

В то время как лето наполнено быстротечными трендами и яркими красками, осенью более популярны классические элементы, которые никогда не подведут. Цветов для маникюра это тоже касается: и в этом сезоне модным будет терракотовый оттенок лака для ногтей.

Видео дня

Как пишет сайт New Beauty, терракотовый вносит свежую энергию и современный подход к осеннему маникюру. В нем сочетаются сезонные оттенки – например, выгоревший оранжевый, кожаный коричневый и насыщенный сенной (желто-коричневый цвет) – и предлагает каждому что-то для себя.

Независимо от ваших маникюрных пристрастий, будет не сложно найти терракотовый оттенок лака для ногтей, который вам подойдет. Предлагаем вам самые лучшие идеи дизайнов с терракотовым лаком для ногтей, чтобы вдохновить ваш новый осенний маникюр.

Кирпичные тона для розовой оттеночной вариации

Большое преимущество терракотового цвета в том, что он имеет широкий диапазон. Если вы обожаете красные ногти, попробуйте соединить кирпичные тона для розовой оттеночной вариации.

Маникюрный эквивалент латте с тыквенными специями

Такой вариант осеннего маникюра имеет теплый оранжевый цвет. Смелый, но не чрезмерный и имеет кремовый оттенок. Кроме того, он дополняет любой тон кожи.

Темный нюд

Ногти безвкусного цвета – это основной образ маникюра в любой сезон. Но грядущей осенью прекрасно будет иметь вариант, который не слишком смыт. Например, выберите более темный оттенок с коньячными и персиковыми тонами.

Выгоревший оранжевый

Этот оттенок часто используют для описания терракоты, и этот цвет ногтей только подчеркивает этот факт. Один слой наполнит ваши ногти нагретым на солнце оранжевым оттенком с нотками кирпично-красного. Кажется, это просто безупречный цвет осеннего маникюра.

Нежно-персиковый

Терракотовый цвет любят за приглушенность, но он не должен быть скучным. Если вы любите выбирать более нежные цвета, то такой вариант оттенка с персиковыми нотками будет отличным выбором этой осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 8 трендах педикюра, которые стоит попробовать осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!