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Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
69
Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

В прошлом году много удивительных оттенков заняли центральное место среди трендов, от лавандовых ногтей до оливково-зеленого маникюра. Весной 2024 года мы увидим новые тенденции, благодаря которым вы получите множество комплиментов.

Нейл-эксперт Хуанита Хубер-Милле рассказала о цветах, которые принесут весеннее вдохновение. Издание Who What Wear пообщалось с мастером и собрало подборку из самых трендовых вариантов мани.

Нежно-розовый

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

2024 год будет посвящен нежно-розовым оттенкам. "Тенденция балеткора на волне популярности в области красоты и моды, – говорит Хубер-Милле. – Этот образ идеально сочетает в себе изысканность, элегантность и грацию". Отличный выбор для весенних и летних месяцев, который шикарно выглядит на любой форме ногтей.

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Хром

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

"Хромированные ногти лидируют в течение двух лет подряд, и эта тенденция сохранится в 2024 году, – говорит эксперт. – Этот шикарный образ настолько универсален и подходит для любой длины и формы".

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Молочно-белый

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Если вы фанат балетной эстетики, вы можете выбрать молочно-белые оттенки. Этот цвет идеально подходит для тех, кто предпочитает более нейтральный образ.

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Небесно-голубой

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

От Prada до Fendi, небесно-голубой цвет был звездой на показах коллекций сезона 2024, так что можно сделать вывод, что этот оттенок также будет популярен в мире красоты. Пастельный – это отличная альтернатива белым ногтям, если вам нравится немного цвета.

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Персиковый

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Компания Pantone объявила "персиковый пух" цветом 2024 года. Этот тонкий, теплый оттенок подарит вам чувство лета, и есть так много интересных способов носить этот тренд на своих ногтях. Только посмотрите на этот милый обратный французский маникюр!

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Ярко-красный

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

Ярко-красные оттенки – популярный тренд. Это также классический цвет, который не выходит из моды уже много сезонов.

Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

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