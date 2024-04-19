Маникюр года. Шесть роскошных цветов ногтей, на которые все будут обращать внимание

В прошлом году много удивительных оттенков заняли центральное место среди трендов, от лавандовых ногтей до оливково-зеленого маникюра. Весной 2024 года мы увидим новые тенденции, благодаря которым вы получите множество комплиментов.

Нейл-эксперт Хуанита Хубер-Милле рассказала о цветах, которые принесут весеннее вдохновение. Издание Who What Wear пообщалось с мастером и собрало подборку из самых трендовых вариантов мани.

Нежно-розовый

2024 год будет посвящен нежно-розовым оттенкам. "Тенденция балеткора на волне популярности в области красоты и моды, – говорит Хубер-Милле. – Этот образ идеально сочетает в себе изысканность, элегантность и грацию". Отличный выбор для весенних и летних месяцев, который шикарно выглядит на любой форме ногтей.

Хром

"Хромированные ногти лидируют в течение двух лет подряд, и эта тенденция сохранится в 2024 году, – говорит эксперт. – Этот шикарный образ настолько универсален и подходит для любой длины и формы".

Молочно-белый

Если вы фанат балетной эстетики, вы можете выбрать молочно-белые оттенки. Этот цвет идеально подходит для тех, кто предпочитает более нейтральный образ.

Небесно-голубой

От Prada до Fendi, небесно-голубой цвет был звездой на показах коллекций сезона 2024, так что можно сделать вывод, что этот оттенок также будет популярен в мире красоты. Пастельный – это отличная альтернатива белым ногтям, если вам нравится немного цвета.

Персиковый

Компания Pantone объявила "персиковый пух" цветом 2024 года. Этот тонкий, теплый оттенок подарит вам чувство лета, и есть так много интересных способов носить этот тренд на своих ногтях. Только посмотрите на этот милый обратный французский маникюр!

Ярко-красный

Ярко-красные оттенки – популярный тренд. Это также классический цвет, который не выходит из моды уже много сезонов.

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