Любительницы минимализма оценят. Что такое плавучий маникюр и чем он отличается от классического френча

Если традиционный французский маникюр уже надоел, а яркий нейл-арт слишком "шумный", можно обратить внимание на плавучий френч, который ежегодно увеличивает количество ценителей. Подходящий дизайн заключается в визуальном создании эффекта френча с помощью линии.

Этот простой нейл-арт начали массово создавать после того, как в 2019 году мастер Трейли Ли из классической горизонтальной границы французского маникюра сделала вертикальный, сообщает Woman.com. В этом году тренд распространяет нейл-мастерица актрис Джессики Честейн, Эмили Блант и Лоурен Санчес – Джули Кандалек, создавшая свой фирменный стиль – цветную линию на серединке ногтя.

С подобной формой френча можно легко экспериментировать: рисовать линию горизонтально или вертикально, размещать ее в разных частях ногтя, закруглять концы, добавлять акцентные детали, блестки или камешки. В частности, если нанести штрих поближе к началу ногтевой пластины, можно зрительно удлинить ногти.

Удлинение ногтя

Минималистичный френч

Силуэт френча

Двойной минимализм

Смесь стилей

Хаотические линии

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