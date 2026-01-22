Не наносите так тональный крем: устаревшие способы, которые испортят макияж

С возрастом кожа меняется. Макияж, который безупречно работал в 20–30 лет, после 40 может вдруг начать подчеркивать недостатки. Тональный крем способен не только выравнивать тон, но и акцентировать морщины, сухость и усталость лица.

По словам лицензированного косметолога и визажиста Шерри Окамуры, даже незначительные изменения в привычном макияже могут кардинально изменить результат. Эксперты назвали несколько устаревших способов нанесения тона, от которых стоит отказаться уже сейчас.

Пудровый или минеральный тон на все лицо

Одна из самых распространенных ошибок на зрелой коже – использование пудрового или минерального тонального крема в качестве основы для всего лица. Такие формулы оседают в мелких морщинках и заломах, делая их более заметными.

С возрастом кожа становится суше, поэтому порошковые текстуры легко "цепляются" за неровности и подчеркивают шелушения. Пудра может быть полезной лишь для локального матирования, но не как полноценная база.

Плотный тон

Еще одна устаревшая техника – наносить густой слой тонального крема на все лицо независимо от потребностей. Такой подход скрывает естественный объем кожи и акцентирует морщины вокруг рта, носа и глаз.

Чаще всего неровный тон появляется локально, а не на всей поверхности лица. Плотное покрытие быстро "проваливается" в мимические линии и делает макияж заметным и тяжелым. Вместо эффекта ухоженной кожи появляется ощущение маски.

Тональные кремы с чрезмерным блеском и шиммером

Тональные средства с большим количеством сияния могут работать на очень молодой коже. Но на зрелой светоотражающие частицы подчеркивают поры, текстуру и сухие участки. Вместо "здорового сияния" лицо может казаться уставшим или слишком накрашенным.

Избыточный блеск неравномерно отражает свет и привлекает внимание к мелким недостаткам. Именно поэтому такие формулы лучше оставить для более молодой кожи или особых случаев.

Какие техники стоит использовать

Современный подход к макияжу после 40 – это стратегия "меньше, но лучше". Вместо плотного тона эксперты советуют использовать тонированный праймер с SPF для легкого выравнивания и защиты кожи.

Жидкие или кремовые тональные средства лучше наносить тонким слоем и постепенно наращивать покрытие только там, где это действительно нужно. Закреплять макияж стоит фиксирующим спреем или легким прижатием влажной спонж-губки – это помогает избежать сухости.

Для зон с покраснениями, пигментными пятнами или темными кругами под глазами лучше использовать корректор, а не дополнительные слои тона. Обладательницам комбинированной или жирной кожи пудра разрешена, но только точечно.

