Маленькая, но вместительная: бюджетная сумка покорила сердца женщин во всем мире

Компактная и одновременно вместительная сумка покорила сердца модниц всего мира и стала неотъемлемой частью коллекций как именитых брендов, так и бюджетных производств. Ее удлиненная, горизонтальная форма позволяет выглядеть изящно, не добавляя объема образу.

О новом тренде на сумки-багеты рассказал портал Who What Wear. Различные вариации стильного аксессуара уже не первый месяц можно увидеть на улицах модных столиц и в соцсетях икон моды.

Горизонтальная форма имеет несколько весомых преимуществ. Ее "умная" конструкция делает сумку более широкой, но в то же время оставляет компактной в высоте. Это создает более выигрышную пропорцию, чем шоперы и классические квадратные аналоги.

Сумка-багет тоньше в объеме, но позволяет вместить телефон, косметичку, кошелек, ключи – все, что нужно. Ее можно носить под мышкой и в руке, не беспокоясь о том, что сумка будет касаться земли. Такая модель добавляет образу лаконичности и не вредит осанке.

Интересно, что сумка-багет настолько популярна, что не остается прерогативой дорогих брендов. Бюджетные магазины уже предлагают аналогичные модели, которые можно приобрести по цене от 2000 грн. Все зависит от популярности бренда, материала и гарнитуры.

Небольшая сумка удачно сочетается с разными стилями: джинсы и футболка, свитер и брюки, даже вечерний образ. Благодаря компактному размеру и удлиненной форме она не "режет" силуэт, не создает громоздкого акцента, но при этом является самодостаточным аксессуаром и не нуждается в дополнительных украшениях в виде брелков, платочков и стразов.

Модницы в основном выбирают для себя универсальную – черную, коричневую, бежевую или бордовую – модели. Особенно популярной стала сумка-багет в замше.

