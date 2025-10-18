Джулия Робертс показала самые трендовые джинсы осени 2025: с чем их носить

Американская актриса Джулия Робертс появилась на публике в стильных брюках, которые стали настоящим хитом этого осеннего сезона. Звезду заметили на одной из улиц Лос-Анджелеса, США, в трендовых джинсах wide-leg.

Это изделие из денима прямого кроя продолжает тенденцию оверсайз-вещей, которая в течение длительного времени не теряет своей популярности. Кстати, стилисты уже даже назвали такие широкие джинсы "новой классикой", пишет People.

Довольно значимой особенностью этого фасона брюк является универсальность, ведь они прекрасно сочетаются как с кроссовками, так и туфлями на каблуках. Джулия Робертс выгуляла классический лук, где скомбинировала синие джинсы wide-leg, нежно-голубую рубашку и пиджак. Элегантности образу она добавила с помощью туфель-лодочек на шпильке.

Другим удачным вариантом осеннего образа является сочетание белых широких брюк из денима и серого поло. Наверх можно одеть тренч песочного оттенка.

Довольно стильно будет выглядеть и джинсовый тотал-лук. Попробуйте объединить в одном аутфите рубашку и брюки из денима контрастных оттенков.

