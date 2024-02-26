Как сделать идеальный тон лица: поможет простая хитрость

Тональный крем – это один из самых важных элементов макияжа. Он помогает выровнять тон лица, скрыть мелкие недостатки и сделать кожу более гладкой и сияющей.

Однако нанести тон так, чтобы он не создал эффекта маски и не подчеркнул неровности, не легко. Однако телеведущая и инфлюэнсерка Стейси Соломон поделилась в Tiktok лайфхаком, который сделает ваш макияж безупречным.

В начале видео Соломон подробно показала свою кожу без макияжа. Было видно, что у нее текстура, покраснение и мелкие вены. Однако ее революционный лайфхак нанесения тонального крема обязательно выровняет тон кожи и скроет все эти мелкие недостатки.

Стейси Соломон отметила, что когда она куда-то спешит, то просто наносит тональную основу руками, однако когда у инфлюэнсерки есть лишние 2 минуты она непременно пользуется своим лайфхаком.

Сначала ведущая нанесла на свою кожу крем, чтобы увлажнить ее и нанесла небольшое количество тонального крема на лицо кисточкой. Но на этом процесс нанесения тона не завершился. Стейси Соломон порекомендовала сделать следующее, чтобы ваша кожа выглядела безупречно.

Возьмите спонжик, который также называют бьюти-блендером; Пропитайте его водой; Хорошо выжмите свой бьюти-блендер; Растушуйте тональный крем легкими похлопывающими движениями.

Стейси Соломон показала, как ее кожа изменилась на глазах и заметила, что ни в коем случае не нужно тереть кожу спонжиком, как кисточкой. Используйте только похлопывающие движения.

Казалось бы, этот лайфхак невероятно прост, но именно влажный бьюти-блендер является секретом идеального тона многих инфлюэнсерок.

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