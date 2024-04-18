Макияж будет стойким 24/7: лайфхаки на жаркие дни

Лето – прекрасное время, когда можно часами проводить время на улице и наслаждаться солнцем. Но при этом важно не забывать пить достаточно воды, защищать свою кожу санскрином и обязательно позаботиться о том, чтобы макияж даже в сильную жару оставался стойким, а не таял, как мороженое.

OBOZ.UA поинтересовался советами профессиональных визажистов, как правильно краситься летом. Они дали четыре ключевых совета, которые помогут выглядеть прекрасно и на пляже, и в городе, и на летней вечеринке под открытым небом.

Правильно готовьтесь

Нанесение праймера летом становится очень важным, особенно если вы знаете, что в жару макияж плохо держится на вашем лице. Подбирайте средство в соответствии с типом своей кожи. Если вы подвержены акне, вам подойдет формула без масел, а для сухой кожи лучше использовать увлажняющие праймеры, содержащие гиалуроновую кислоту. И не забывайте наносить под праймер крем с высоким SPF. Летом игнорировать защиту от солнца нельзя.

Облегчите свой макияж

Не может потечь то, чего нет – это аксиома, с которой сложно поспорить. Но если вы не готовы отказаться от макияжа летом, перейдите на более легкие формулы и средства с неполным покрытием. Отдавайте предпочтение тонированному увлажняющему крему или просто маскируйте нюансы кожи с помощью плотного консилера и откажитесь от полной тонировки лица. Следуйте принципу "меньше значит больше", выбирая продукты, которые можно использовать в разных целях. Например, кремовые румяна могут одновременно служить вам для макияжа губ и глаз. Летом лучше соблюдать естественный вид и выбирать легкие текстуры.

Откажитесь от пудры

Если вы полагались на пудру, как на средство, которое поможет убрать излишки жира с кожи и сделать лицо более матовым, подумайте о том, чтобы отказаться от нее вообще. Хотя пудра может в краткосрочной перспективе матировать кожу, чем больше вы ее наносите, тем более липкой она может стать, особенно если вы сильно потеете. Летом лучше иметь в своей косметичке специальные салфетки. Бумага, из которой они изготовлены, впитает излишки жира и при этом не повлияет на макияж. Просто промокните салфеткой кожу – никаких дополнительных действий не понадобится.

Позаботьтесь о фиксации

Летом особенно важной становится правильная фиксация макияжа. Хорошим выбором станет тщательно подобранный спрей. Распылите его на лицо после того, как завершите наносить косметику, и подождите, пока продукт полностью высохнет. Или выберите фиксирующую пудру и нанесите ее тонким слоем на завершенный мейк. Они помогут вам выглядеть прекрасно даже в очень жаркий день.

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